La ‘Bota del Record’ ret homenatge als afectats de la DANA a València

Tarragona va conèixer ahir la nova Bota i els Ninots del Carnaval en una plantada que, com és tradició, marca l’inici oficial de la festa. Enguany, la Bota ret homenatge a les víctimes, els afectats i els voluntaris de la DANA que va colpejar el País Valencià el passat 29 d’octubre. L’escultura efímera, de grans dimensions, conté una escombra, una pala i una fanaguera, tres eines essencials en les tasques de neteja del fang que va inundar les zones afectades pel temporal.

El monument, anomenat La Bota del Record ha estat elaborat pel Taller Valua, que repeteix per segon any consecutiu. A més, va comptar amb la participació d’altres artistes fallers valencians que també van patir els efectes de la DANA.

«Hem volgut retre homenatge a la solidaritat, als llaços i als gestos de suport que van sorgir els dies posteriors a la tragèdia. Aquesta Bota vol ser un testimoni de tot allò que es va viure», va explicar Raúl Martínez Ruíz, un dels autors del disseny. Les inundacions, va subratllar l’artista, van tenir un fort impacte econòmic i cultural sobre València, afectant greument una vintena de tallers fallers i arrasant-ne uns altres 6 «que mai aixecaran el cap». «El que més desitgem, tal com fem a casa, és purificar amb el foc i renéixer amb les cendres. Entre tots tirarem endavant i farem que al carnaval regni la felicitat, la màgia i el record», va afirmar Martínez.

«Sovint la Bota és un element satíric, i això està molt bé, però no podíem deixar passar ni oblidar situacions greus com la que han patit els nostres germans i germanes valencians», va assenyalar l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Durant la seva intervenció, el batlle també va voler agrair la feina dels mestres fallers, així com la de totes les persones implicades en el Carnaval de la ciutat, un carnaval que va reivindicar com «el millor de Catalunya».

Uns Ninots amb nou ‘look’

El Ninot i la Ninota, presentats en el mateix acte, també són una creació del Taller Valua, que enguany ha volgut donar-los una nova imatge. D’aquesta manera, els artistes valencians han col·laborat amb els Sèquits del Rei Carnestoltes i de la Reina Concubina; enguany representats pels membres de Disc 45 i Colours Fantasy; per dissenyar aquest canvi d’estil. «Hem agafat l’exemple del que s’havia fet anys anteriors per, a partir d’allà, crear la nostra pròpia versió», va explicar Martínez.

Els vestits que duen les figures, va apuntar, s’han creat a partir de les teles que els van fer arribar les comparses. «Per nosaltres això ha estat un repte, ja que no acostumem a ‘vestir’ els ninots», va admetre l’artista. «Els hem creat a partir del nostre gust i experiència, portant-les una mica al món faller amb aquestes proporcions més caricaturesques, però sempre procurant mantenir l’essència del Carnaval de Tarragona», va concloure.

La Bota quedarà exposada a la plaça de Font fins a la seva crema, el 4 de març, en l’enterrament del Rei Carnestoltes i la Concubina.