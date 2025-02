Ballarín (PSE) preveu una pròrroga dels fons Next Generation

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Laura Ballarín,eurodiputada del Partit Socialista Europeu (PSE), preveu que s’apliqui una pròrroga a l’execució dels fons Next Generation. Aquest 2025, per a molts ajuntaments, inclòs el de Tarragona, està marcat pel final del termini per a fer els projectes subvencionats amb aquests fons europeus. Això suposa uns 30 milions d’euros a la ciutat. Un dels projectes més importants és el del Fòrum de la Colònia, que té un pressupost de 3 milions d’euros. A banda, projectes de la conselleria de Medi Ambient, com l’enderrocament de la plataforma del Miracle o la renaturalització del Francolí també s’han d’executar enguany.

Tot i que el govern municipal confia a complir els terminis previstos, Ballarín creu que és probable que tinguin més temps per a acabar-se. «Aquestes subvencions es van idear per a injectar ràpidament diners als estats i que es resentissin el mínim possible de la pandèmia de la Covid. En alguns casos, és difícil executar els projectes i es triga temps», defensa l’eurodiputada.

Més enllà, en ple inici de la legislatura europea, Ballarín expressa que defensaran el sector pesquer tarragoní a Brussel·les. «Ja vam comunicar que la Comissió Europea no estava tenint en compte la realitat del territori i els deures en matèria de transició verda que s’estaven fent. Després d’unes dures negociacions vam aconseguir una entesa i de cara el futur seguirem defensant aquesta postura», indica Ballarín. En pocs mesos, es presentarà la primera proposició dels pressupostos a la UE, que aniran del 2028 fins al 2035.

Mirada als pressupostos

«Els recursos són limitats i hi haurà dificultats, però presentarem esmenes per a garantir el relleu generacional del sector i la seguretat alimentària», diu l’eurodiputada. A més, els socialistes europeus es mostren partidaris de flexibilitzar la normativa, una reclamació històrica del sector, i de modificar la política pesquera comuna.

Falta d’informació amb els trens

A part, el passat gener, es va originar una polèmica entre els socialistes arran de la compareixença de la Plataforma Mercaderies per l’Interior al comitè de Peticions del Parlament Europeu. La Comissió Europea (CE) va obrir la porta a «alternatives viables» perquè els trens de mercaderies circulin per l’interior a Tarragona en lloc de la línia de la costa. Tots els grups excepte els socialistes van apostar per mantenir la demanda oberta i estudiar-la.

Una postura que va sorprendre i va fer discrepar els alcaldes tarragonins del PSC. «Hi va haver una manca d’informació. S’ha de tenir en compte les opinions del territori i la postura del partit socialista català ha sigut molt clara sempre en aquest sentit», explica Ballarín. L’eurodiputada remarca que la votació de la proposta no tenia conseqüències polítiques ni legislatives.