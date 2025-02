La XVIII Baixada del Pajaritu comptarà amb la participació de 16 andròmines

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, l’Associació d’Amics de la Colla Jove organitza la Baixada del Pajaritu, un dels actes marcats en vermell al calendari festiu tarragoní. I és que el Carnaval de Tarragona no s’entén sense aquest acte. Serà aquest dissabte, 1 de març, quan el carrer Cós del Bou, la plaça del Rei i la baixada de la Pescateria de la Part Alta es tornaran a omplir d’humor i sàtira. Un cop tancades les inscripcions, seran 16 les andròmines que participaran en aquesta XVIII edició.

Les entitats participants estan convocades a les 9:30 h a la plaça del Rei, on seran exposades les andròmines per poder-les admirar amb tranquil·litat abans de la Baixada. A les 11 h, els «pajaritus» començaran a desfilar i a lliscar per la baixada de la Pescateria fins a arribar al carrer Cós del Bou, i un cop allí tornaran a la plaça del Rei per fer una segona baixada.

Aquest cop, els presentadors i jurat de l’acte seran els humoristes i showmans tarragonins del grup Risses, el primer espectacle de comèdia stand up en català i a Tarragona. Al final de l’acte es farà l’entrega de premis amb les categories de sempre: «Paquí pallà» pel valor crític del «pajaritu», «Fem-lo maco» per l’andròmina més bonica, «Fins al final» per la millor baixada, «República Catalana» per la baixada més desastrosa i «Nàstic de Tarragona» per la millor patacada.

En acabar la Baixada del Pajatiru, l’activitat al Cós del Bou continuarà amb el Vermut Lila amb DJ Dbroma i, a les 13 h, tindrà lloc el tradicional concurs infantil de disfresses dins del local de la Colla Jove, acompanyats per la xaranga TomaNota. Ja a la nit, a partir de les 24 h, arribarà la revetlla del Carnaval Jove amb PD Murdock i DJ Rayo fins a altes hores de la matinada.