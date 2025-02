El PP demana recuperar la ubicació dels contenidors de l’últim tram de la Rambla Nova

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular de Tarragona ha demanat recuperar la ubicació dels contenidors de la brossa de l’últim tram de la Rambla Nova. El grup municipal ha reclamat a l’alcalde que aquests tornin al lloc on estaven abans del tall de la desastrosa prova pilot.

La portaveu del Grup Municipal del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha explicat que el canvi d’ubicació dels contenidors, perquè no estiguin al tram tallat d’aquesta emblemàtica via, ha provocat moltes molèsties als veïns. «En la majoria dels casos, els contenidors estan més lluny que abans i els veïns han de desplaçar-se amb la brossa a la mà. En altres casos, els veïns han vist com s’han acumulat tots davant una sucursal bancària al número 38», ha indicat Martorell.

La portaveu ha demanat a l’equip de govern per segona vegada quins són els plans que tenen davant d’aquesta problemàtica que ha creat l’alcalde Viñuales. «L’equip de govern segueix amb la seva manera de fer de moure tot, canviar-ho tot, i després haver de rectificar en haver parlat amb els veïns que han sofert el problema», ha expressat Martorell, recordant que la prova pilot de tall de trànsit, que encara continua activa, segueix provocant molèsties als veïns i desertització de l’últim tram.