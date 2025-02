Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) s’implica activament en la celebració del Carnaval de Tarragona, amb l'objectiu de garantir la mobilitat durant els actes més destacats. A més de reforçar el servei habitual, l’EMT assumeix el transport de les comparses participants i altres activitats relacionades amb el Carnaval, com el Tombet del Rei Carnestoltes i la Concubina.

Amb la mobilització d’una quarantena de treballadores i treballadors, l'EMT coordina el dispositiu especial per a la Rua de l’Artesania i la Rua de Lluïment, que tindrà lloc el cap de setmana de l’1 i 2 de març. Més de 2.000 persones de 17 comparses seran traslladades en servei especial durant aquestes jornades. Aquest dispositiu compta amb la participació de personal de l'àrea d’administració, servei especial, planificació, així com caps de trànsit i inspectors.

D'altra banda, el dijous 27 i divendres 28 de febrer, l’EMT serà responsable del transport del Tombet del Rei Carnestoltes i la Concubina, que visitaran escoles i llars d’infants de la ciutat durant els matins. A les tardes, es farà el servei de transport per a les visites a diverses seus socials de Tarragona, contribuint a portar l’esperit del Carnaval a tots els racons de la ciutat.

Pel que fa al reforç del servei habitual, aquest s’adaptarà en funció de les necessitats, amb reforços sempre que sigui necessari per garantir una mobilitat òptima durant els actes del Carnaval.

La consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT, Sonia Orts, ha destacat que «és un orgull per l’EMT contribuir activament, un any més, a la celebració del Carnaval de Tarragona. Ens impliquem en els serveis de transport a les comparses i en les activitats del Tomb del Rei Carnestoltes i la Concubina per portar aquesta tradició tan important arreu de la ciutat».