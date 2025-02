La Guàrdia Urbana de Tarragona recupera els mentors per donar suport als agents en formació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona recupera el projecte de mentoring per a contribuir al desenvolupament dels 16 agents que actualment es troben formant-se a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i que s’incorporaran al cos un cop superin el curs de formació bàsica. Aquesta iniciativa feia anys que no es portava a terme i amb la nova direcció al capdavant de la policia tarragonina s’ha considerat que era necessari recuperar-ho perquè és un projecte que aporta valor afegit per al cos i per als nous agents.

Els agents en formació rebran l’assessorament i l’orientació d’un sotsinspector, un sergent, dos caporals i 7 agents professionals, amb l’objectiu de millorar aspectes de la seva vida professional sobre com gestionar el temps, definir estratègies i objectius, resoldre problemes o prendre decisions.

Els mentors són agents de policia de carrera, amb plaça consolidada que, de forma voluntària i sense remuneració, donen suport als agents que estan completant el seu període de formació. La seva tasca també és orientar-los durant els primers passos a l’inici del servei actiu com a funcionari en pràctiques.

El binomi format per un agent amb experiència i un agent que encara no en té és una bona oportunitat per al creixement professional i personal. El contacte entre el mentor i el mentoritzat és permanent, a través del telèfon, del correu electrònic i de trobades presencials.

L’Intendent Cap de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez, assegura que «era necessari recuperar aquesta iniciativa dels mentors perquè això ajuda als policies en formació, el mentor els dona confiança i motivació, és un suport per a la resolució de problemes i de dubtes, els estimula en l’aprenentatge i alhora els serveix de model de comportament».

Vázquez també afirma que «calia reprendre aquest projecte perquè considerem que això ajudarà a millorar els resultats dels nous agents de policia, com per exemple el rendiment, les taxes de promoció o la satisfacció laboral i inclús la personal perquè s’hauran sentit acompanyats i assessorats per algun company o companya amb experiència».

El passat 29 de gener, Vázquez i l’Inspector Alberto Lacueva, sotscap de la GUT, van visitar els agents en formació a l’ISPC i hi van mantenir una reunió motivacional per intercanviar impressions, resoldre algun dubte i sobretot per a donar-los suport en aquesta etapa decisiva per a la seva carrera professional.