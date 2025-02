El govern reinicia les negociacions per a l’aprovació del POUM amb Mas d’en Sorder en el punt de mira

Hi ha discrepàncies entre els partits respecte a com ha de ser el creixement de la ciutat per Llevant.Marc Colilla

Els pròxims mesos són clau per a l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que, segons les previsions de l’Ajuntament de Tarragona, ha d’arribar al llarg d’aquest any. El govern municipal ha reiniciat les negociacions amb l’oposició aquest febrer per a definir el document final i aconseguir el màxim consens possible. L’executiu socialista ja s’ha reunit amb Esquerra Republicana, En Comú Podem i els consellers no adscrits; i ho farà amb la resta de formacions en les pròximes setmanes.

Ha passat gairebé un any des que es va presentar l’avantprojecte del POUM. En aquell moment, es va produir una primera ronda de contactes entre el PSC i oposició. Hi va haver un consens general, tot i que existien punts que generaven discòrdia, els quals continuen encara en el punt de mira. La decisió del govern de recuperar el pla parcial de Mas d’en Sorder (PP-43) és la que més divisió genera. ERC i ECP han estat els principals detractors del projecte, mentre que altres formacions com Junts per Catalunya o el Partit Popular l’han defensat.

Aquest preveu la construcció d’una urbanització d’alt standing a tocar del Golf Costa Daurada i la implementació d’un hotel a l’emblemàtica masia. Tant Esquerra com En Comú Podem s’oposen a la construcció d’habitatges en aquesta zona de l’Anella Verda i aposten perquè es preservi com a sòl no urbanitzable. Justament, els republicans van ser els primers a reunir-se amb el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, ara fa dues setmanes.

El portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, fa una «valoració positiva» de la trobada, ja que «es perceben ganes d’acord». Això sí, critica que el govern «hagi reduït la Laboral a una quarta part del que havia de ser». «Es tracta de fer una gran inversió per cohesionar Bonavista i Campclar i soterrar les línies de molt alta tensió», assenyala. D’altra banda, Puig considera «prioritari» preservar tota la Budellera i «evitar el creixement totalment descohesionat i insostenible de Mas d’en Sorder». Discrepàncies a banda, reconeix que «un POUM són moltes coses i, en la resta, la visió és compartida».

La setmana passada, ECP també va poder negociar el POUM amb el conseller García Latorre. El portaveu del grup, Jordi Collado, assegura que la reunió va ser «interessant», tot i que «encara queda molt treball per fer i els documents encara estan en construcció». En aquest sentit, l’edil es mostrava preocupat per «la memòria social, l’econòmica i la mediambiental, especialment amb la d’inundabilitat».

«Sabem que amb el pelotazo de CLH o de Mas d’en Sorder no ens trobarem, però estem intentant trobar punts d’entesa com la protecció de l’Anella Verda, la no construcció el hub de futbol de la Planota o el desenvolupament de plans urbanístics que cusin Icomar, Torreforta i Riuclar», explica Collado. Entre les demandes d’ECP també estan la conversió de l’A-7 en «una ronda de dalt coberta» que permeti guanyar permeabilitat i connectar amb Sant Pere i Sant Pau i Tarragona 2, o protegir els Montgons i la zona agrícola del voltant, «incorporant-la al futur parc agroforestal de Tarragona amb Horta Gran i Budellera».

Ahir, va ser el torn dels no adscrits. «En termes generals, compartim la visió de creixement per a Tarragona, tant per la zona de Ponent com per Llevant», afirmen els consellers Javier Gómez i Jaime Duque, els quals apunten que, durant la reunió amb els socialistes, «es van abordar altres zones clau com la Vall del Llorito i la Budallera». No obstant això, reconeixen que «el projecte del POUM encara es troba en una fase embrionària». Tot i això, valoren positivament «la predisposició real per a assolir acords» mostrada pel govern.

Les reunions pendents

El govern també va citar Junts i el PP ahir per parlar del POUM, però les reunions es van haver d’ajornar. Dilluns vinent, tindrà lloc la trobada amb els juntaires, que plantejaran els seus dubtes respecte al parc d’habitatge del futur barri tecnològic projectat al polígon Francolí i sobre la futura estació de l’Horta Gran. La formació independentista ha defensat en altres ocasions que s’han de dur a terme els plans parcials de la Vall del Llorito, el barri del Nàstic, Mas d’en Sorder i la Budellera, encara que sigui en uns terrenys més reduïts.

En les pròximes setmanes el conseller García Latorre també es reunirà amb el PP, que recorda que «està en joc el futur de Tarragona amb el nou POUM». La seva portaveu, Maria Mercè Martorell, lamenta que «el model de ciutat de l’equip govern deixa de banda les necessitats reals dels tarragonins i tarragonines, i només respon a la seva ideologia i la dels seus socis». La consellera assenyala que «el preu de l’habitatge està pels núvols perquè no hi ha sòl disponible per a construir i s’ha de revertir». En aquest sentit, els populars defensen que «la capital ha de créixer per Llevant, lluny de zones inundables».

Segurament, al govern li farà falta una tercera ronda de contactes, si no més, per tancar els últims serrells i assolir la majoria més àmplia possible per a aprovar el nou POUM aquest 2025.