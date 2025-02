Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Ala ciutat de Tarragona la literatura infantil i juvenil viu un bon moment. Així ho afirmava aquest passat dilluns l’editor i escriptor Joan Rioné, impulsor del Festivalet Blau, que se celebrarà per segon any consecutiu a la ciutat. «Tenim llibreries i espais nous, un gran dinamisme a les biblioteques –gràcies, sobretot, a les bibliotecàries–, projectes editorials consolidats i altres de nous, i col·lectius de creadors i creadores», assegurava Rioné, afegint que «el Festivalet pretén visualitzar tota aquesta amalgama».

Per fer-ho, el certamen, que es farà del 5 al 16 de març, es farcirà d’activitats adreçades al públic familiar en un seguit d’espais «on s’estimen els llibres»: biblioteques, centres cívics, impremtes, llibreries i recintes que acullen actes culturals, com el Teatret del Serrallo o el Centre Cultural Antic Ajuntament.

Un altre tret característic del Blau, subratllava l’editor, és el fet «que està dedicat a la creació local» i, a més, «totes les activitats s’han pensat expressament per al festival». Així i tot, assegurava Rioné, amb el Blau també es vol reivindicar tots aquests espais com a dinamitzadors habituals de la literatura infantil i juvenil: «Volem que el públic del Festivalet vagi a les llibreries o les biblioteques i descobreixi que allà també s’hi fan coses la resta de l’any». En definitiva, insistia Rioné, que també és fundador del projecte editorial Piscina, un petit oceà, «amb el Festivalet Blau es busca la promoció de la creació i la impressió local on tots els processos del llibre (creació, edició i impressió) esdevinguin al territori».

El programa del Blau, que ja es pot consultar a la web de l’Ajuntament de Tarragona, el conformen una quinzena d’activitats, totes elles gratuïtes, encara que algunes requereixen inscripció prèvia a través del correu electrònic festivaletblau@gmail.com

El Festivalet Blau és organitzat per Piscina un petit oceà, i compta amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona a través de la Casa de les Lletres. El cartell d’aquest any és obra de Marta Escobar, que ha plantejat el programa com un menú gastronòmic a punt de ser degustat. El Festivalet Blau, a més, es presenta com un esdeveniment Lliure de mòbils, en què es recomana, Viure les activitats en viu.