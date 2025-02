'La Bota del Record' ja presideix la plaça de la Font

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Bota del Carnaval d'enguany ret homenatge a les víctimes, als afectats i als voluntaris de la DANA que va afectar València el passat 29 d’octubre. El Taller Valua ha estat l'encarregat, per segon any consecutiu, de la imatge i disseny de la Bota. El monument ja regna a la plaça de la Font.

L’Ajuntament ha mantingut, com l’any passat, la Bota de grans dimensions i ha tornat a comptar amb el suport, l’art i la complicitat dels artistes fallers vinguts directament del País Valencià. Així doncs, i sota el nom de la Bota del Record, Raul Martínez Ruiz, un dels artífex, ha volgut destacar que «hem volgut retre homenatge sobretot a la solidaritat, als llaços i als gestos de molts altres municipis, que va sorgir els dies posteriors» i ho han volgut fer «amb una Bota senzilla, fidel testimoni a les aigües, el fang i les passes de tothom que hi va ser present».

Per la seva banda l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha aprofitat per agrair la feina tan magnífica que fan en general els mestres fallers i en concret, el Taller Valua, també per donar-los escalf després dels aiguats patits en alguns d’aquests espais i de la col·laboració d'alguns mestres fallers directament afectats per la DANA.

«La proposta de la temàtica ens va semblar excepcional des del primer moment, ja que no volem ni podem oblidar el que va passar, però com diu Raul, també agraint la solidaritat sorgida en massa aquells dies».

Com a novetat d’enguany, també s’han presentat el Ninot i la Ninota, que conjuntament entre el Taller Valua, i els Sèquits del Rei Carnestoltes i de la Reina Concubina; és a dir els membres de Disc 45 i Colours Fantasy; han treballat en uns personatges que renoven la imatge adaptant-se als nous moments.

La Bota quedarà exposada al públic fins a la seva crema en l’enterrament del Rei Carnestoltes i la seva Concubina, la nit del 4 de març, en un foc purificador que no només simbolitza el tancament d’un capítol sinó també l’esperança d’un nou començament.