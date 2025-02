Tarragona es dotarà d’estacions de càrrega per als nous autobusos elèctrics i híbrids de l’EMT

L’Ajuntament té previst licitar enguany la compra de 10 busos híbrids per a continuar renovant la flota de l’Empresa Municipal de TransportsCedida

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona té previst incorporar enguany quatre autobusos elèctrics i sis híbrids a la seva flota de vehicles.

Aquestes adquisicions es complementaran amb la instal·lació de dues estacions de càrrega en les cotxeres que té la companyia pública al Polígon Francolí. La seva implementació suposarà una inversió de 470.535 euros.

L’Ajuntament de Tarragona, per resolució de la tinenta d’alcalde coordinadora de l’Àrea d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia —Isabel Mascaró— del 19 de febrer, va aprovar inicialment el projecte d’implantació del nou sistema de recàrrega en les instal·lacions de l’EMT, redactat per l’enginyer Rafael Cabré Villalobos de l’empresa E-SET Serveis Enginyeria SL. Segons s’explica en la memòria, el termini d’execució estimat per al muntatge de les màquines és de tres mesos.

En el projecte inclou la instal·lació de dues estacions de càrrega d’alta potència, cadascuna de les quals podrà donar subministrament a dues places d’estacionament, una per cada costat. Per tant, es podran carregar quatre vehicles a la vegada.

Cada terminal disposarà de 160 kW de potència de sortida amb rang de tensions de 480-800 volts de corrent continu. Aquestes han de garantir poder abastir dues línies simultànies de càrrega de 75 o 80 kW.

Igualment, s’implementarà «una nova escomesa elèctrica de mitja tensió», ja que actualment n’existeix una de baixa tensió a les instal·lacions de l’EMT al Polígon Francolí que és insuficient.

D’altra banda, s’implantaran dues petites marquesines per cobrir cadascun els carregadors elèctrics, les característiques de les quals seran molt similars a les ja existents a les cotxeres i que actualment cobreixen els sortidors de gasoil.

A l’espera de deu busos

La instal·lació d’aquest sistema de recàrrega és necessària per a la integració dels nous autobusos que incorporarà pròximament l’Empresa Municipal de Transports a la seva flota.

El passat mes d’agost, el consell d’administració de l’EMT va aprovar l’adjudicació de la compra i manteniment de quatre autobusos elèctrics a l’empresa Alfabus Eurola SRL per un valor de 3.378.320 euros (IVA inclòs), dels quals 800.000 euros són finançats a través dels fons europeus Next Generation. Està previst que aquests vehicles s’incorporin al llarg d’aquest primer semestre.

Durant la segona meitat de l’any, Tarragona rebrà sis autobusos híbrids. La seva compra i manteniment es va adjudicar a l’empresa Daimler Buses España SA el passat octubre. En els pròxims mesos, l’Ajuntament té previst licitar l’adquisició de 10 autocars més d’aquesta tipologia.

El consistori destinarà uns 3 milions d’euros —part dels quals provindran del romanent del 2024— en aquesta operació. La planificació del govern municipal és invertir, en total, uns 30 milions d’euros entre aquest any i el 2027 en el procés d’ampliació, renovació i descarbonització de la flota de l’EMT, que actualment compta amb 77 autocars.