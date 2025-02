Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tarragona comptarà amb un nou restaurant de la cadena de menjar ràpid McDonald's. Segons ha avançat La Ciutat, l'establiment se situarà al número 157 de la Via Augusta, a la Vall de l’Arrabassada.

Segons explica el digital, l'empresa ja disposaria dels permisos per començar les obres del nou restaurant. Aquest se situarà als terrenys on hi havia el conegut restaurant Sol Ric.

Tot i que no es coneix la data de l'obertura del nou local, si que es sap que disposarà de servei de McAuto, McCafé i oferirà servei a domicili. Amb la seva inauguració, la ciutat de Tarragona comptarà amb cinc restaurants en total (a la rambla Nova, al Parc Central, a les Gavarres i a la carretera de València).