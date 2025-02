La Guàrdia Urbana ha detingut aquesta nit un home de 31 anys acusat dels delictes de danys i contra la salut pública, ja que se li han trobat més de 100 grams de cocaïna al cotxe.

Els fets han passat cap a la una de la matinada d’aquest dilluns, quan s’ha rebut l’avís que un home que s’allotjava en un hostal del carrer Orosi de la ciutat ha buidat tres extintors sense que hi hagués cap incendi ni cap succés que ho requerís i després ha trencat diferents vidres d’unes finestres que han caigut a la via pública. Per fugir, ha saltat del primer pis de l'establiment i ha caigut a sobre d'un cotxe que estava aparcat al carrer causant-li danys al sostre.

Quan les patrulles han arribat al lloc, han comprovat tots els desperfectes que ha ocasionat l’home i l’han detingut mentre es trobava a l’interior del seu vehicle, que el tenia aparcat al costat de l’hostal. Els agents han comprovat com l’home presentava símptomes evidents d'anar sota els efectes de substàncies estupefaents o de begudes alcohòliques.

Durant la comprovació de les seves dades i de les del vehicle, els agents han detectat que aquest mateix home, mitja hora abans, ha alterat l’ordre en un bar de la ciutat i ha fugit amb el seu vehicle. Testimonis de la zona han facilitat la matrícula a la policia i així l’han pogut relacionar amb els fets de l’hostal. En el registre del seu vehicle, els agents han trobat una gran quantitat de substàncies estupefaents, concretament 105,26 grams de cocaïna.

Per tot plegat, l’home ha estat detingut cap a la 1.45h, acusat dels delictes de danys i contra la salut pública.