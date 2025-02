L'Ajuntament de Tarragona donarà ajudes de fins a 5.000 euros per a obrir comerços locals al Serrallo

El consistori busca dinamitzar el comerç de proximitat i per als veïns al Serrallo i els barris marítimsTjerk van der Meulen

L’Ajuntament de Tarragona prepara un programa d’ajudes econòmiques per a impulsar l’obertura de comerços locals al Serrallo i als barris marítims. «Aprovarem la mesura enguany. Són ajudes importants, que ajudaran a dinamitzar el comerç de la zona i a obrir els locals que ara estan buits a la zona», explica Montse Adan, consellera de Comerç i Turisme.

S’exclouran del programa la restauració i les botigues destinades a vendre productes turístics. «No hi entraran. Tenim clar que volem apostar perquè hi hagi més comerç de proximitat, que doni servei als veïns. Seran unes subvencions molt enfocades», diu Adan.

Per tant, podrien optar a les ajudes botigues d’alimentació, per exemple. «El públic ha de ser els residents de la zona. També plantegem que es pugui ajudar a negocis més formatius o d’artesania, com tallers de ceràmica», afegeix la consellera.

Adan medita reproduir aquest tipus de mesura l’any vinent també a la Part Alta. «Hem d’escoltar els veïns i hi estem en contacte. Crec que el programa d’ajudes també podria funcionar-hi», expressa la consellera. En aquesta línia, un dels projectes pendents al barri antic de la ciutat és la creació d’un Pla d’Usos.

«És important, però crec que s’està utilitzant amb molta demagògia. I no fa falta esperar a tenir aquest document per a anar fent feina i impulsar projectes», assevera Adan.

«El Pla d’Usos pot tenir aspectes molt positius i d’altres no tant i el que marca ara no tindrà sentit d’aquí a uns anys. Potser els problemes que pateix el barri es poden solucionar amb una ordenança o un altre tipus de mesura», afegeix la consellera.

A l’espera del cens

Més enllà, el govern municipal està a l’espera de dos documents clau pel futur del comerç a la ciutat. Es tracta, d’una banda, del cens d’establiments que es troben sense activitat. I, de l’altra, del Pla Estratègic de Comerç, un full de ruta que es preveu tenir enllestit en les pròximes setmanes.

«Ens serà molt útil perquè sabrem amb exactitud quants locals tenim buits i qui és l’escenari que tenim a Tarragona. El Pla és una eina indispensable que ens marcarà quines mesures podem implementar i com podem millorar la situació», indica Adan. L’objectiu és marcar les accions a seguir a curt i mitjà termini per a revitalitzar i enfortir el teixit comercial.

A més, la consellera és partidària d’aplicar diferents solucions segons les necessitats de cada zona de la ciutat. L’executiu municipal també ha apostat per recuperar la figura del Consell Municipal de Comerç de Tarragona i la voluntat és que es reuneixi periòdicament.

Canviar la mentalitat

Amb tot, Adan també destaca que s’ha de fer divulgació entre la ciutadania a l’hora d’apostar pel comerç local. «Tots comprem en grans plataformes, que et porten l’endemà el paquet. Però això va en detriment del nostre comerç. Hem d’intentar canviar aquesta mentalitat i aquests hàbits de consum. Que anem molt més a la botiga de sota casa», conclou la consellera Montse Adan.