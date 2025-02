Un home apunyalat a l’esquena arriba ensangonat a un CAP de Tarragona: els Mossos busquen l’agressor

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home ha resultat ferit aquesta matinada a Tarragona després de ser apunyalat per l'esquena a la rambla de Ponent. La víctima, que es trobava completament banyada de sang, hauria aconseguit arribar pel seu propi peu al CAP de la Granja, a Torreforta, on el vigilant de seguretat ha alertat els Mossos d'Esquadra.

Segons ha informat ElCaso.com i ha pogut confirmar Diari Més, els fets han tingut lloc al voltant de tres quarts d'una de la matinada. La primera hipòtesi apunta que un individu ha atacat la víctima per l'esquena i després ha fugit del lloc dels fets.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir l'agressor, així com per esbrinar els motius de l'atac. Segons informa el cos, encara no s'ha realitzat cap detenció. Les mateixes fonts policials afirmen que el ferit es troba fora de perill i la seva lesió no és greu.