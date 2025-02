Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Un accident de trànsit a l'AP-7, a l'altura de la Móra, ha deixat cinc ferits aquest matí. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un dels dels afectats es troba en estat crític, un greu, dos menys greus i un presenta ferides lleus.

Per atendre l'incident, el SEM ha activat tres ambulàncies i un helicòpter (HELI-X). L'avís de l'incident s'ha rebut a les 11.40 h i, segons informa el Servei Català de Trànsit el xoc ha sigut entre un turisme i una furgoneta.

Els ferits crític i greu han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, els menys greus a l'Hospital Sant Joan de Reus i el lleu a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona.

Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat cinc dotacions per intervenir en l'accident. En arribar al lloc, han dut a terme tasques d'excarceració per alliberar els dos ocupants atrapats en un dels vehicles implicats.

A conseqüència de l'accident, la circulació ha quedat tallada en sentit sud a cap a Castelló, amb desviaments per la sortida d'Altafulla cap a l'N-340. Actualment, ja s'ha recuperat la circulació i ja no es fan desviaments per la sortida d'Altafulla.