La URV amplia la seva oferta formativa amb un màster en entreteniment temàtic

La Universitat Rovira i Virgili tindrà noves titulacions oficials el curs 2026/27. El Consell de Govern va aprovar ahir, dijous 20 de febrer, dos màsters, un dels quals s’inscriu dins el programa Erasmus Mundus. També es va aprovar la creació d’un grau en un centre adscrit, un programa de doctorat i diversos títols propis de postgrau i microcredencials universitàries.

Els dos nous màsters que s’impartiran tenen en comú l’aposta per la sostenibilitat i la innovació. D’una banda, es crea, a proposta de la Facultat de Turisme i a Geografia, el Màster Erasmus Mundus en Disseny Innovador d’Entreteniment Temàtic i Atraccions per a la Sostenibilitat, que coordina la URV i en què també participen la Breda University of Applied Sciences holandesa i la Libera Università di Lingue e Comunicazione de Milà. Proposta formativa singular en el panorama català, europeu i global en l’àmbit acadèmic de les ciències socials, l’objectiu principal és la formació de professionals en matèria de disseny, planificació, gestió, operació i direcció d’entreteniment temàtic i d’atraccions recreatives emmarcat en els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

El màster està enfocat en parcs temàtics, monuments, museus i centres d’interpretació, entre d’altres. El programa, de caràcter internacional per la configuració, pel partenariat d’empreses i organitzacions que li donen suport i per la pròpia procedència dels estudiants, té l’objectiu de formar i, per tant, aportar responsables d’entreteniment temàtic i atraccions a organitzacions, destinacions i corporacions. El programa formatiu ha estat dissenyat dins del projecte Erasmus Mundus Design Measures (EMDM), atorgat l’any 2022 per l’European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

I, per altra banda, es crea el Màster universitari en Sostenibilitat i Innovació a la Indústria Enològica i Cervesera, que pretén formar professionals capaços d’afrontar els reptes actuals i futurs en aquests sectors, tot promovent pràctiques més sostenibles i eficients. L’àmbit de coneixement abasta les àrees clau de la producció, el desenvolupament tecnològic, la gestió de residus i l’eficiència energètica, així com la preservació dels recursos naturals i la innovació en processos i productes, i la seva comercialització. El màster està dirigit tant a professionals del sector com a interessats en desenvolupar solucions innovadores per reduir l’impacte ambiental, augmentar l’eficiència i generar valor afegit a les indústries enològica i cervesera.

L’EUSES (Escola Universitària de Salut i Esport) de Terres de l’Ebre, centre adscrit a la URV, oferirà a partir del curs vinent, 2026/27, el grau en Odontologia, que té com a objectiu formar professionals amb sòlids coneixements científics i tècnics per prevenir, diagnosticar i tractar els problemes de salut relacionats amb les dents, els maxil·lars, la boca i els teixits bucals. Aquest grau s’uneix a l’oferta formativa de l’EUSES, que actualment imparteix els graus en Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), inclòs el doble grau.

Un Doctorat transformador

La URV també començarà a oferir, el curs vinent, 2026/27, un nou programa de Doctorat en Educació, que vol formar investigadors i investigadores líders amb la capacitat d’intervenir i transformar la realitat educativa per a la seva millora. Rere aquesta denominació genèrica hi ha la voluntat de reflectir-hi una visió inclusiva i el compromís d’abordar l’educació i la recerca en aquest camp des de la seva diversitat i complexitat, abraçant totes les perspectives i disciplines rellevants.

«Tots aquests nous estudis ens permeten ampliar la nostra oferta amb programes molts sòlids, ja que en tots els casos fa molt de temps que s’hi treballa», va assegurar Iolanda Tortajada, vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat. Durant el Consell de Govern també es va aprovar l’actualització del pla docent dels graus en Educació Social i en Pedagogia, i de les respectives arquitectures de crèdits per equiparar-les a d’altres graus.

Per contra, la URV deixarà d’oferir, el curs vinent, 2026/27, els màsters en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera; en Begudes Fermantades; en Recerca Avançada en Estudis Humanístics; en Emprenedoria i Innovació, i en Enginyeria Computacional i Matemàtica.