Un quart de segle de lluentor: la Disfressa d’Or de Tarragona celebra 25 anys

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

És l’any 1999 i Tarragona es prepara per gaudir d’un dels grans concerts de Carnaval, el de Malú, la gran artista revel·lació de la temporada. És divendres i l’ambient és vibrant, la gent té ganes de festa.

Abans, però, sota l’envelat de la plaça de la Font desfilen les representants de les diferents comparses de la ciutat, mostrant els seus vestits més espectaculars amb l’esperança de ser triades la Disfressa d’Or. Aquell 12 de febrer, entre la gresca i la disbauxa, va néixer una nova tradició que enguany compleix un quart de segle.

En aquell moment, la competició, celebrada de manera improvisada i amb un premi de 70.000 pesetes, s’allunyava de les complexes coreografies i les elaborades disfresses que ara caracteritzen l’espectacle. Una gala que, 25 anys després, està més que consolidada i s’ha convertit en un dels actes més emblemàtics del Carnaval de la ciutat. Aquest diumenge, la Disfressa d’Or bufarà les espelmes al Recinte Firal del Palau de Congressos, un retorn accidentat però nostàlgic que arriba després de deu anys a la Tarraco Arena. Recuperarà, a més, els seus antics tres passis.

Aquests dos espais, però, no han estat els únics que han acollit l’esdeveniment. Després dels seus inicis a la plaça de la Font, la gala també va passar pel Teatre Metropol i el Tinglado del Port. Posteriorment, es va traslladar al Recinte Firal i, finalment, el 2015 es va establir a la Tarraco Arena, triplicant l’aforament.

«L’acte ha canviat moltíssim però l’essència és la mateixa», assegura en Daniel Baelo, actual rei del Carnaval i membre de la comparsa Disc 45, participant des del primer any. «Recordo la gent fent cua per comprar entrades i corrent per aconseguir un bon lloc», apunta.

La fórmula guanyadora

L’any passat, la comparsa de Sant Salvador es va endur la victòria, com ja ho havia fet el 2020. «No hi ha una fórmula màgica. És una combinació de moltes coses i, sobretot, el resultat de creure en el projecte», explica Baelo. «El més màgic, sense dubte, és poder compartir espai amb les altres comparses, ja que durant la rua és complicat. Més enllà de la rivalitat existeix una germanor molt forta», admet.

La Laura Pérez, presidenta de Som i Serem, hi està d’acord. «Som una família, sempre ens ajudem», explica. Com Disc 45, Som i Serem també ha viscut els inicis de la ‘Disfressa’. «Tenia 7 anys però ho recordo perfectament», assegura. Des de llavors la comparsa ha estat guanyadora quatre vegades i l’any passat, es va endur el segon premi. «Sempre s’agraeix que et reconeguin la feina feta, que és moltíssima. Només dissenyar la disfressa ens va portar quatre mesos», explica la presidenta.

El canvi d’ubicació, provocat per un problema de disponibilitat, ha agafat per sorpresa els participants, però no permetran que un imprevist afecti la seva actuació. «Tres passis vol dir gaudir de l’escenari tres vegades», afirma Paco Fiori, de Sinhus Sport. «No podem fer res més que adaptar-nos a la situació i ser professionals. Nosaltres tenim moltes ganes de tirar-ho endavant i així ho farem», assegura.

Fer 25 anys no és una fita menor, i la gala d’aquest diumenge es prepara per ser una de les més especials. L’espai potser serà més petit però la festa serà més gran que mai, començant per un primer premi que creix dels 800 als 1.200 € i un segon guardó que passarà dels 500 als 800. Les comparses, però, no seran les úniques premiades, i és que enguany la millor disfressa entre el públic també serà reconeguda.

A més, cada sessió tindrà un final diferent, mantenint així el misteri en cada passi. «Tenim unes comparses meravelloses que fan una feina increïble i preparen aquest espectacle amb molta il·lusió i afecte. Tinc moltes ganes de veure’l», afirma la consellera de Cultura Sandra Ramos.