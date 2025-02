Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’històric mercat ambulant de Bonavista s’ha consolidat com el mercadet més gran de Tarragona i un dels més grans d’Espanya i d’Europa. Aquest emblemàtic espai, punt de trobada de veïns, turistes i curiosos, acull més de 250 parades que el converteixen en un important atractiu comercial i social de la ciutat.

Cada diumenge, des de les 08:00 fins les 14:00 hores, el mercadet obre les seves portes per oferir una gran varietat de productes que atreuen a milers de visitants cada any. A les seves parades, els compradors poden trobar des d’aliments frescos, com espècies, fruites o verdures, fins roba, a un preu molt baix i per a totes les edats.

Cargando…

A més, el mercadet, que va començar a sorgir als anys 80, també ofereix una àmplia gamma de sabates, bosses, productes per a la llar com plantes, articles de neteja i decoració, així com una gran varietat d’accessoris, com braçalets, collarets i arracades. L’oferta comercial és tan variada com singular, fet que ho fa encara més atractiu.

Els preus són un dels seus punts forts, amb ofertes i rebaixes en gairebé totes les parades. A més, els visitants poden fer una pausa en algun dels food trucks que ofereixen menjar ràpid, com xurros acabats de fer, frankfurts i patates fregides, fet que converteix la visita en una experiència més completa i amena.

L’accés al mercadet és gratuït i, per a la comoditat dels assistents, disposa de àmplies zones de pàrquing gratuït, encara que també existeixen estacionaments de pagament amb una tarifa d’1 euro al dia. A més, al llarg dels anys, el mercat ha experimentat diverses transformacions, des de la millora de les seves instal·lacions fins la incorporació de noves mesures de sostenibilitat, com la recollida selectiva de residus.

Aquestes millores han elevat la qualitat de l’experiència per als compradors i venedors per igual, consolidant encara més la seva posició com un dels mercadets més importants del sud d’Europa. El mercadet no només destaca per la seva oferta comercial, sinó també per l’atmosfera única que es viu cada diumenge, ja que és un lloc en el qual es barregen tradicions locals amb una vibrant diversitat cultural.