Maria Santos i Saül Garreta (ERC): «Tenim un projecte de ciutat per a revolucionar-ho tot»

Què preparen Saül Garreta i Maria Santos?

«Un projecte de ciutat engrescador i amb mirada metropolitana».

Per què han decidit fer el salt a la política local?

Saül Garreta: «Tinc dues ànimes i m’agradaria combinar-les. D’una banda la professional, no podré mai deixar de ser arquitecte i urbanista. Però també tinc el cuc de la política, de la funció pública. He estat dos anys presidint el Port, he tret el millor de mí mateix i ara vull seguir treballant pel bé comú de la nostra ciutat».

Maria Santos: «Tinc una vida professional molt activa, em dedico al desenvolupament de negocis i que les empreses funcionin. Jo començo en la política perquè un dia em van dir que perquè les coses passin, les has de fer tu. O fas política, o te la fan. El Pau Ricomà em va proposar fa quatre anys entrar a la llista per uns motius que no són els que més il·lusió em van fer. Tampoc m’hi veia en política municipal. Però després d’implicar-me bastant en el partit, veure que les coses que dius poden incidir i passen coses, apareix la possibilitat d’entrar seriosament en política municipal. Això va d’equip... i volem que Tarragona millori».

Com faran millorar Tarragona?

«Podem dir que no deixarem a ningú enrere. Hem d’engrescar amb discursos progressistes que no assenyalin enemics comuns. Hem de demostrar que hi ha un futur, i no simplificarem la realitat en un blanc o negre, bons o dolents. Som al Camp de Tarragona, un lloc únic, amb indústria, empresa, universitat... El projecte de ciutat que presentarem pròximament té en compte aquestes realitats diverses i riques del nostre territori».

Què li dirien a la ciutadania?

(S.G): «Que volem cobrir de la millor manera les necessitats vitals de tothom. No anem en contra de ningú ni deixarem ningú enrere. Hem de dissenyar nosaltres en quin tipus de ciutat i de territori volem viure. Perquè si no, ens el dissenyaran des de fora. Tenim vocació de servei públic, pensem que ho podem fer bé i venim amb ganes de donar un servei real que marqui la diferència».

(M.S): «Els diria que els necessitem. Un director d’orquestra pot ser boníssim, però si no té músics té un problema. Som aquí perquè creiem en la Tarragona del present i del futur, i la volem cocrear. Volem fer-ho amb la ciutadania. Nosaltres no som polítics, som part de la ciutadania que vol fer coses per i amb la ciutadania».

Què els diferencia d’altres projectes de ciutat?

«Nosaltres no volem perpetrar-nos a la cadira. Venim amb un projecte per revolucionar-ho tot i no devem res a ningú. Actuarem localment però pensarem globalment»

Tots dos van donar suport a la candidatura de Militància Decidim. En canvi, cap membre del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament ho va fer. Hi ha tensions a dins d’ERC a Tarragona?

(MS) «Hi pot haver certa tensió. En el seu moment cadascú va triar la seva opció i després s’han fet certes coses a la valenta sense comptar amb la Seu Nacional. Aquí està la fricció, no tant en si hi ha una o dues candidatures, sinó en com s’han fet aquestes coses. Tots tenim clar que anem a sumar, d’això es tracta la política municipal».

(S.G): «Quan hi ha confrontació d’idees i projectes sempre hi ha frecs. A Tarragona hi ha base i hi ha amistat, i tot això s’arreglarà. Som un únic partit. Diferents corrents, però un únic partit. Estem d’acord en el 90% de les coses, i hi ha un 10% que no, i això és bo. Si volem ser un partit de govern com ja hem estat i volem tornar a ser-ho hem de ser el més semblant a la societat possible, i la societat és diversa. El que ens preocupa a tots al final és Tarragona».

Els va sorprendre la presentació de Xavi Puig com a candidat a alcaldable d’ERC, amb Maria Roig com a segona?

(M.S): «No ens ho esperàvem. Va ser una continuïtat del llegat del Pau Ricomà, i potser aquest llegat l’hem de trencar, perquè hi ha gent que no està contenta. ERC ha de tenir present què és el millor per Tarragona i quina és l’alternativa a Viñuales i el PSC. Hem de recuperar l’alcaldia i les eines per fer-ho són un lideratge transversal i col·lectiu, i cercar algú que engresqui. I aquesta persona és el Saül Garreta, el votaria gent que no votaria ERC ni morta. Per què? Perquè es tracta del valor diferencial. No necessitem la cadira, volem contribuir».

(SG): «Ens ha sorprès que s’anés tan ràpid. Falten dos anys i tres mesos per les eleccions, encara no s’ha aprovat el reglament per fer unes primàries i nosaltres estàvem centrats en el partit: la Maria en la ponència política i jo en l’executiva nacional. Estàvem en una fase de tornar a ser un únic partit. Els temps de les candidatures ja han passat. Són temps de vestir un discurs, de muscular-nos per afrontar aquest nou repte que són les municipals de 2027. Ens va sobtar que s’avancés el que de totes totes semblava la presentació d’una candidatura, quan estava fora de lloc i de temps. De tota manera, insistim en què no anem en contra de ningú. Sempre havíem pensat que tots som part d’un mateix equip perquè els equips han de ser complementaris. Potser nosaltres representem el perfil que ve del món privat, amb certa experiència en el món públic, però també hem de comptar amb gent amb experiència en el món local».

Com valoren la tasca del grup municipal a l’oposició?

«Nosaltres ho faríem diferent».

I el govern del PSC?

(M.S): «Ho vam deixar tot bastant apamat. Les primeres 60 accions del seu govern són llegat republicà, i això s’ha de reconèixer».

(S.G): «No veig un projecte de ciutat. De fet, no l’he vist mai, ni al PSC ni a ningú».

Hi haurà primàries a ERC Tarragona?

«El nostre ideal seria fugir d’aquesta doble guerra interna. Si no hi ha d’haver primàries, millor. El denominador comú d’Esquerra és claríssim i els valors republicans són més necessaris que mai».