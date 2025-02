Castellà negocia el trasllat del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya al Port de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Port de Tarragona, Santi Castellà, vol que a la Generalitat traslladi el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) a la Confraria de Pescadors de la ciutat. Així ho va expressar ahir, en una nova sessió del cicle de jornades ‘Bon dia’ —organitzades per la Cambra de Tarragona—, durant la qual va desglossar els diferents projectes que pretén desenvolupar el Port per a erigir-se com a «motor metropolità» i potenciar la logística, la reindustrialització, la sostenibilitat i la cultura al territori.

Castellà afirmava que està «disposat» a cedir la planta superior de l’edifici de la Confraria per a ubicar-hi el CASC, que actualment es troba a Girona. El president del Port explicava que aquesta unitat de recerca gestionada per la Generalitat compartiria espai amb una altra zona dedicada al romesco, on hi hauria «activitat gastronòmica».

Castellà ja està en converses amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), del qual depèn el Centre d’Arqueologia Subaquàtica, per a fer-ho realitat. Igualment, s’està treballant per portar exposicions de referència sobre arqueologia clàssica al Tinglado 4 i sobre art contemporani al 3. Més enllà de dinamitzar tots els equipaments culturals, també s’hi sumaran de nous, com el Centre Experiencial i d’Interpretació de Cal·lípolis.

El Port vol impulsar el territori des d’una visió metropolitana, no només com un hub cultural, sinó també logístic, de reindustrialització i de sostenibilitat. Per a poder créixer i garantir la seva competitivitat, s’ha fet una aposta clara per a diversificar els seus tràfics, sumar noves infraestructures i promoure la intermodalitat. Castellà va destacar grans inversions estratègiques com la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo o el projecte estrella: la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).

Aquesta infraestructura, juntament amb el futur contradic de Ponent i els molls adjacents, han de servir per a augmentar la capacitat per atraure inversions industrials d’alt valor afegit i de nous sectors econòmics. El president del Port també va posar en valor la feina que fan amb el sector químic mitjançant el clúster ChemMed. Per a Castellà és clau que l’impuls logístic i industrial es faci des d’un prisma sostenible.

Per aquest motiu, estan treballant en tres grans àmbits: la descarbonització, la protecció de la biodiversitat i el medi ambient, i la sostenibilitat i desenvolupament social. Entre les actuacions programades, destaquen la inversió de 50,7 MEUR per a electrificar el Moll de Balears, així com la seva ampliació per al muntatge d’aerogeneradors flotants, o la producció i logística d’hidrogen.

Castellà afirmava que amb aquestes línies estratègiques que guiaran el seu mandat, pretén «crear economia blava per aconseguir un port més verd». Una de les prioritats dins d’aquest full de ruta és que el Port actuï com a «punt de trobada» per a fomentar el «consens territorial» en el procés que està seguint el territori per a l’impuls de l’àrea metropolitana de Tarragona.