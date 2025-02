Tarragona portarà al TSJC el pas de mercaderies perilloses per la terminal intermodal de la Boella

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona presentarà un recurs contenciós administratiu contra la desestimació de les seves al·legacions contra la implantació d’una estació intermodal de mercaderies a l’estació de la Boella, dins de les instal·lacions del Port. Des del consistori, denuncien que aquesta infraestructura «farà augmentar el trànsit de mercaderies perilloses per la ciutat tant per carretera, a través de l’A-27, com per ferrocarril» des de la Boella fins al corredor del Mediterrani.

L’any 2014, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Director Urbanístic (PDU) de delimitació per a la implantació d’una terminal intermodal de mercaderies al Camp de Tarragona. Inicialment, estava previst construir-la al polígon petroquímic sud, en els terrenys de l’empresa química BASF, promotora de l’actuació. El 2022, però, la multinacional alemanya va sol·licitar una modificació del PDU per a canviar la ubicació final d’aquesta terminal i s’acabi desenvolupant al Port, amb l’ampliació de la Boella.

La Comissió de Territori de Catalunya va aprovar de forma inicial aquest canvi el desembre del 2023 i l’Ajuntament de Tarragona va presentar al·legacions. Aquestes, però, van ser desestimades i es va donar llum verda al nou PDU. El passat mes de novembre, el ple municipal va acordar presentar un requeriment previ a la Generalitat contra aquesta decisió per trobar una solució sense haver d’arribar als jutjats, però el consistori s’ha topat amb una desestimació per silenci.

Disconforme amb la resolució, L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va firmar un decret fa poques setmanes per a interposar un recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La decisió del batlle serà ratificada pel ple aquest divendres.

«Estem treballant amb el Ministeri i la Generalitat per tal que les mercaderies perilloses no passin per la ciutat, ni per altres nuclis poblats, i amb l’aprovació de la modificació del PDU justament es fa el contrari», assegura Viñuales.

Des del consistori consideren que aquest canvi afecta directament el municipi de Tarragona i no s’ha tingut en compte a l’Ajuntament en el tràmit de consultes prèvies com a ajuntament afectat. En aquest sentit, l’alcalde defensa que «Tarragona ha de condicionar les infraestructures pensant sempre en el bé dels tarragonins i tarragonines».