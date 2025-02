Tarragona col·locarà una placa al camp de Mauthausen

El programa de Memòria Democràtica enguany se centra al voltant de l’ús de la cultura com a eina per a la millora social.Arxiu Municipal

Tarragona col·locarà al camp de Mauthausen una placa en record dels tarragonins que van patir les barbàries dels camps de concentració nazis. Així ho va anunciar ahir el govern municipal en l’acte de presentació del programa de Memòria Democràtica d’enguany a la ciutat.

«Hi ha molts ajuntaments que ja ho han fet i creiem que és de justícia fer-ho nosaltres», va expressar Sandra Ramos, consellera de Memòria Democràtica. La col·locació es farà en el 80è aniversari de l’alliberament dels camps de concentració nazis.

Aquest acte, previst pel maig, forma part d’un programa que enguany se centra al voltant de la visió i l’ús de la cultura com a eina per a la millora social durant la Segona República en comparació amb el seu control i ús per a l’adoctrinament durant el franquisme.

«És un programa de la ciutat i per a la ciutat. Volem generar un espai de reflexió, conèixer el nostre passat amb la idea que no es repeteixi», va explicar Joaquim Nolla, cap de l’Arxiu Municipal. En total, s’han programat 38 actes que inclouen teatre, música, xerrades i passejades, entre d’altres.

Lorca i Tarragona

El programa també girarà entorn la figura de Federico García Lorca i el seu pas per Tarragona. Hi haurà dos actes principals. El divendres 11 d’abril, amb motiu del Dia dels Valors Republicans, es durà a terme un acte institucional, amb la intervenció d’Ian Gibson, hispanista, especialista en història contemporània espanyola i reconegut, entre altres estudis, per la biografia sobre Federico García Lorca, que farà una conferència magistral al respecte. Ja el setembre, amb l’impuls de la comissió de Programes de Memòria Democràtica, s’estrenarà al Teatre Tarragona el documental Roma pura. Loca a Tarragona (1935), amb guió de Joana Zapata.