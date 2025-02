Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc del Francolí acollirà aquest diumenge al matí una nova jornada divulgativa d’anellament d’ocells. La cita, que serà oberta a tota la ciutadania, està organitzada per l’Institut Català d’Ornitologia i la conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona.

Durant l’activitat s’explicarà què és l’anellament, com es duu a terme, per a què serveix i les tècniques bàsiques d’identificació, manipulació dels ocells i presa de dades biomètriques. Ja el passat mes de novembre es va realitzar una altra jornada divulgativa d’anellament com la d’aquest diumenge i es preveu que es duguin a terme altres activitats de captura i anellament d’ocells al Parc del Francolí fins al juny de 2025.

Un cop fetes totes les sessions, es valoraran els resultats i les espècies detectades al parc i es farà un seguiment particular de la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros).

El punt de trobada de l’activitat d’aquest diumenge serà la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona, situada al carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol, número 8. Es preveu que la sessió comenci a les 9 hores i finalitzi a les 12 hores. L’activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia a ico@ornitologia.org.

L'anellament és un mètode d’estudi de la biologia dels ocells, els seus desplaçaments i les seves relacions amb el medi natural consistent en el marcatge individual de les aus.