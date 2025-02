Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres s’ha portat a terme la segona fase del dispositiu de control i inspecció de furgonetes dedicades al transport de paqueteria. En aquest cas, l’operatiu conjunt entre Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Nacional, Guàrdia Civil i també amb Inspecció de Treball s’ha desenvolupat al polígon Riu Clar. Cal recordar que el primer es va fer al polígon Francolí a finals de gener d’enguany.

L’objectiu del macrocontrol era verificar el compliment de la normativa en matèria de trànsit i transport, així com detectar possibles irregularitats en les condicions laborals dels treballadors. A banda de l’operatiu a peu de carretera, també s’han inspeccionat 3 naus industrials dedicades al transport de paqueteria i de lloguer maquinària.

El resultat ha estat de 43 furgonetes inspeccionades, 21 de les quals han estat denunciades en matèria de transports. S’han tramitat 14 denúncies del Servei Català del Trànsit per irregularitats dels conductors en els permisos de conduir, manca d’assegurança i ITV dels vehicles inspeccionats. Un conductor també ha sigut denunciat per conduir sense el cinturó.

En l’operatiu també s’han fet 12 proves de drogues, amb dos resultats positius, s’han identificat 9 persones, se n’han inspeccionat 9 més. Fruit d’aquesta col·laboració entre cossos de seguretat i administracions, s’han detectat 4 infraccions per estrangeria, 2 infraccions per manca d'alta a la Seguretat Social, 1 infracció per deficiència d'autònom i 2 deficiències al règim de contracte. Hi ha hagut un detingut per matèria d’estrangeria.

Per últim, s’han fet 17 proves de gasoil a vehicles i s’ha aixecat una acta per infracció llei 34/92 per instal·lacions petrolíferes a una de les naus inspeccionades.