La Justícia admet parcialment la impugnació de la nova concessió de l’antic restaurant Limboo

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona ha estimat parcialment el recurs presentat per dos licitadors contra l’adjudicació de la nova concessió de l’antic restaurant Limboo, al Miracle. L’Ajuntament de Tarragona va adjudicar el març de l’any passat la concessió del local a l’empresa Goa Tarragona. Altres participants al concurs van presentar un recurs a la resolució i aquesta setmana el jutjat s’ha pronunciat i ha donat la raó parcialment als denunciants.

«En el nostre entendre, ara es retraurà tot al moment en què es va presentar el recurs. És a dir, tot el que ha passat després és com si no existís. Entenem que s’haurà de suspendre cautelarment la concessió. D’aquí ve la nostra indignació, perquè s’han fet molt malament les coses», explica Damián Suárez, advocat de Tgn Beach Club, una de les companyies denunciants. L’espai va obrir durant els mesos d’estiu per part de l’empresa guanyadora del concurs, que ara està fent obres de reforma al recinte.

Cal destacar que la sentència encara no és ferma i que l’Ajuntament pot presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El consistori està estudiant les possibles mesures i prendrà una decisió en els pròxims dies. Els licitadors que van presentar el recurs van exposar que creien hi havia qüestions del procediment, com la puntuació, que no s’havien fet d’acord amb la llei.

«El nostre client entén l’important actiu que és l´espai dels jardins de la Platja del Miracle, per al teixit econòmic, turístic i social de la ciutat. L’única voluntat rau en poder participar en un concurs d’adjudicació amb les mateixes garanties constitucionals i seguretat jurídica que els aspirants a exercir l’activitat en aquest espai emblemàtic de la nostra ciutat es mereixen», exposa Suárez.

Una de les novetats que presenta el contracte és que el local del Miracle, que inclou una terrassa de gairebé 600 metres quadrats, podrà funcionar com a bar-restaurant. Fins ara, només s’atorgava llicència de guingueta. L’anterior empresa concessionària va incomplir el contracte en treballar fora de la llicència de guingueta.

Queixes veïnals

L’establiment també ha estat en l’ull de l’huracà per les queixes dels veïns, que se senten molestos pel soroll de la música que suposadament sona de matinada. Per aquest motiu, es van presentar al·legacions a un altre restaurant mític de la zona del Miracle, el Mas Rosselló. En aquest cas, l’Ajuntament va desestimar les al·legacions i el concurs públic ha tirat endavant i es preveu adjudicar la nova concessió pròximament.