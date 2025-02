Junts per Tarragona presentarà una moció al ple per combatre la contaminació acústica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal de Junts per Catalunya presentarà una moció al ple de divendres per defensar una moció per combatre la contaminació acústica a Tarragona. La formació proposa realitzar un estudi detallat dels nivells de soroll a la ciutat, incrementar els controls policials per sancionar els vehicles que incompleixin la normativa i col·laborar amb els serveis d’emergència per garantir l’ús responsable dels dispositius acústics. També es plantegen campanyes de sensibilització i la implementació del Pla d’Acció contra el Soroll (2024-2029).

Junts també portarà al ple, amb una segona moció, la lluita contra la multireincidència delictiva. El portaveu del grup, Jordi Sendra, ha remarcat que «Tarragona és una ciutat segura», però que «la impunitat és la font principal de la multireincidència i genera desconfiança en la ciutadania».

Els juntaires proposen mesures com la reforma del Codi Penal i la Llei Orgànica d’Enjudiciament Criminal, l’elaboració d’un estudi sobre la sobrecàrrega dels jutjats i la creació de nous, així com la inclusió d’un agreujant específic pels furts de telèfons mòbils. A més, es planteja la implementació de programes de segona oportunitat per a persones que delinqueixen per primer cop. Així, Sendra creu que «cal dotar els jutjats dels recursos necessaris perquè puguin actuar amb celeritat i eficiència».