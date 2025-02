Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de l’Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, afirma que el judici del Parc Central és el «paradigma del mal funcionament de la justícia». «És un fracàs absolut, sense pal·liatius: Nostre, del sistema i de tothom», assevera en una entrevista a l’ACN.

Perarnau considera que no s’hauria d’haver celebrat «mai» després de 30 anys dels fets i diu que les parts haurien d’haver pactat. «Ara ens obliga a dictar una sentència quilomètrica amb l’examen de 30.000 documents per arribar a penes absolutament ridícules», sentencia. Preveu que la resolució estigui enllestida aviat. La causa va jutjar el regidor d'Urbanisme de Tarragona, Àngel Fernández; Juan Carretero i José Miguel Yubero, treballadors de Típel i del grup Eroski, respectivament.

Segons Perarnau, es tracta d’una sentència «relativament complexa» perquè el magistrat ha de revisar i examinar uns 30.000 documents. «Crec que la sentència sortirà molt aviat, ignoro quin tipus serà, però l’espero en les pròximes setmanes», apunta. El cas es va acabar d’instruir el 2016 i el judici no es va celebrar fins al setembre de l’any passat. «Això és un mal funcionament del sistema judicial. Soc totalment contrari a les instruccions llargues i a dilatar tant els procediments», sosté. Tot i això, reconeix que el mal funcionament no és «sempre imputable al 100% a ells», ja que les pericials tarden anys a fer-se.

Els fets

El judici del cas del Parc Central va arrencar amb la meitat dels investigats asseguts al banc dels acusats. Concretament, amb Àngel Fernández, qui va ser regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Tarragona (CIU); Juan Carretero, empleat de l'empresa Típel -una de les filials de les empreses de la família Prenafeta-; José Miguel Yubero, treballador del grup Eroski -que va participar en la negociació de la compra dels terrenys, així com l'advocat d'Enric Llovet i l'exalcalde de Reus i empresari, Miquel Colàs. Llovet i Colàs van quedar exclosos del procediment a l’inici del judici.

El tribunal va acceptar retirar l’acusació de blanqueig de capital de Llovet i també ho va fer per motius de salut de Colàs, donada la seva avançada edat. La resta d'acusats eren Isidoro Prenafeta, José María Vidal, Luís Valero i Lluís Carbonell, els quals han mort al llarg de les últimes dècades. Els acusats estaven investigats per un delicte continuat de tràfic d’influències i un delicte continuat de prevaricació.

Fiscalia va començar a investigar el cas de la venda dels terrenys i la construcció del Parc Central l'any 1994; tot i això, aquell mateix any es va arxivar la investigació. Un any després, el 1995, es va reobrir la causa, però les diligències no van arrencar novament fins al març del 1997. La instrucció es va tancar el 2016 i els presumptes fets no s’han jutjat fins al cap de 30 anys.

Fiscalia retira les multes milionàries

El 30 d’octubre passat, el judici va quedar vist per sentència. En l’última jornada, Fiscalia va retirar les peticions de multes milionàries. Inicialment, el ministeri públic demanava 2.406.000 euros per Àngel Fernández pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. En el cas de Juan Carretero i José Miguel Yubero sol·licitava 1.800.000 euros en concepte de cooperadors necessaris del concurs medial dels mateixos delictes. El fiscal també va retirar els quatre mesos d'arrest major per a Fernández i va rebaixar de vuit a dos anys, tres mesos i nou dies, la petició d'inhabilitació per a tots tres. Les defenses van mantenir la petició d'absolució.