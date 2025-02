Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi en una cuina en un pis del carrer Ramón i Cajal de Tarragona ha mobilitzat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat aquest dijous al migdia. L'avís l'han rebut a les 12.52 hores i el cos d'emergències s'ha desplaçat fins al número 45 de la via.

Un cop allí, els bombers han comprovat que l'incendi s'ha produït en una olla que estava al foc en un dels pisos de l'edifici de 10 plantes del centre de Tarragona.

Cap a les 13.03 hores han donat per extingit el foc que no s'ha propagat per la resta de l'estança. Els bombers han procedit a la ventilació de la vivenda. La resta de pisos i l'escala no s'han vist afectats pel fum i no s'ha hagut d'evacuar a cap persona. No hi ha hagut ferits.

La gran mobilització dels cossos d'emergències ha creat molta expectación entre els vianants que passaven per la zona, que sempre està molt concorreguda.