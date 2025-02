Mercats de Tarragona posa en funcionament onze tòtems interactius de cartelleria digital

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des d’aquest mes de febrer diversos espais comercials de Tarragona compten amb nous elements de cartelleria digital. Es tracta d’un total d’onze tòtems interactius que ja es troben en funcionament i que formen part del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.

Els onze tòtems disposen de càmera integrada i estan ubicats de la següent manera: quatre a l’interior i accessos del Mercat Central, quatre al seu entorn comercial (plaça Corsini, carrer Colom i carrer Canyelles), un al Mercat de Torreforta i dos al Mercadet de Bonavista. Aquests darrers seran dos tòtems itinerants, no permanents, i que s’ubicaran puntualment en funció de les necessitats.

Totes les pantalles compten amb un sistema d’anàlisi d’audiència que permet captar, de forma anònima, informació demogràfica sobre la tipologia de persones que visualitzen el seu contingut, com ara el sexe, la franja d’edat o el temps d’atenció. Les dades recollides formaran part d’un big data que permetrà creuar-les en el futur amb altres serveis de big data que pugui impulsar l’Ajuntament de Tarragona. A més, les pantalles ubicades a l’exterior també disposaran d’un sistema wifi per realitzar un control de fluxos i calcular el nombre de persones que passen pel seu davant.

És important destacar que totes aquestes pantalles segueixen els criteris definits per la Llei de Protecció de Dades Personals. En aquest sentit, la tecnologia utilitzada no emmagatzema les imatges captades i únicament guarda les dades d’audiència sense que sigui possible identificar a cap persona física. L’objectiu de la captura de dades es poder transformar la imatge en una sèrie de dades d’anàlisis d’audiència (gènere, rang d’edat, visualitzacions i temps d’atenció), realitzant un tractament anonimitzat. L’anonimització es tracta d’un procés que té com a objectiu impedir que es puguin identificar persones físiques dins d’un conjunt de dades, ja sigui directament o indirectament; per tant, és un procés irreversible.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha subratllat que «els nous tòtems de cartelleria digital permetran comptar amb un nou canal comunicatiu destinat no només a sumar esforços per apropar el públic al comerç local sinó també per proporcionar una manera més d’interrelacionar-nos en clau comerç».