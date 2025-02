Les obres per a construir el Fòrum Judicial a Tarragona començaran enguany

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per a construir el Fòrum Judicial a Tarragona començaran aquest mateix any i no l’any vinent, tal com estava previst. Així ho va anunciar ahir Joan Perarnau, president de l’Audiència Provincial de Tarragona, en el marc de la reunió que la Comissió Permanent de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va celebrar a la ciutat.

«La licitació es publicarà al març i estarà oberta fins al juny. L’inici d’obres serà a finals d’any. Preveiem que acabaran el 2028. Però si ho fan al 2029 o el 2030 és el que menys em preocupa. El que m’interessa és que comencin», va expressar Perarnau.

El projecte definitiu del nou espai s’ha dissenyat tenint en compte la llei d’eficiència judicial. Un fet que permetrà acollir més jutges, tal com va confirmar el president de l’Audiència Provincial. «Ens permetrà encabir més jutges. Ja estem a vuit llocs diferents a la ciutat i no voliem estar a més, aquest sistema no dona més de si», va afegir Perarnau.

La nova llei canvia la visió clàssica d’organització i distribució dels jutjats. «Anem cap a oficines amb 50 o 60 funcionaris. Ja no hi haurà un jutge a cada planta», va explicar Jesús M. Barrientos, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Més enllà, els responsables judicials van remarcar que als jutjats del territori «continua havent-hi cargues de treball molt elevades, més que l’any passat». «Això no ajuda a donar resposta a la ciutadania en els terminis que pertocaria», va expressar Barrientos. Com a tall d’exemple, a Tarragona els judicis ràpids, que s’haurien de celebrar en 15 dies, triguen més d’un any a celebrar-se.

Un any de demora

«No hi ha prou personal per a les oficines judicials i les mesures extraordinàries que s’estan prenent malauradament no són suficients», va exposar Barrientos. Altres problemes afegits del sector estan relacionats amb la falta de cobertura de les baixes i amb la formació dels funcionaris. «La contractació de personal depèn del Departament de Justícia i és una negociació i reivindicació històrica», va dir el president del TSJC.

Davant aquest escenari, la solució més reclamada pel sector, des de fa molts anys, és l’obertura de noves seccions judicials. «El Ministeri de Justícia va eliminar la previsió de nous jutjats l’any passat i no se’n va crear cap. S’escuda en què no hi ha pressupostos», va criticar Barrientos. Un dels projectes previstos que va saltar pels aires va ser el del segon jutjat social a Reus. «La situació és endèmica. Té càrregues de dos jutjats, per sobre del 180%», va indicar el president.

Barrientos també va destacar que la situació també és especialment preocupant a Valls i el Vendrell. «A Valls segueixen incrementant les càrregues de treball i no s’és capaç d’atendre tot. El nou jutjat continua sense arribar», va afegir el president. Per últim, els responsables es van referir a la multireincidència. «No és un problema exclusiu de les grans ciutats, sinó que és generalitzat. S’està treballant per a trobar mecanismes per a resoldre-ho», va concloure Perarnau.