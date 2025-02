Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí s’ha presentat el programa de Memòria Democràtica de Tarragona 2025, que enguany se centra al voltant de la visió i l’ús de la cultura com a eina per a la millora social durant la Segona República en comparació amb el seu control i ús per a l’adoctrinament durant el franquisme.

El programa, que comença aquest mes de febrer i s’allargarà fins l’octubre, ofereix unes quaranta propostes coordinades per la Comissió de Programes de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Tarragona, amb la participació d’altres administracions i entitats públiques i privades. Una de les figures centrals d’aquest any será la de Federico García Lorca, ja que aquest any es compleixen 90 anys de la seva estada a Tarragona.

Com sempre, el programa és obert a altres temàtiques, emmarcades en el període que va des de la Segona República fins a la dictadura franquista. «Com en anteriors edicions, esperem que aquests actes serveixin per generar una cultura de la pau duradora i necessària, ara i sempre» ha presentat la consellera de Memòria Democràtica, Sandra Ramos.

El proper dijous 6 de març tindrà lloc a l’Arxiu, la X Trobada d’Ajuntaments de la Xarxa Mai Més. 80è aniversari de l’alliberament dels camps de concentració nazis. Des del 2015, la Xarxa reuneix cada any els ajuntaments i representants municipals que en formen part explícitament i aquells que tenen relació amb els projectes de l’Amical de Mauthausen.

Memòria Democràtica i educació

La Comissió de Programes de Memòria Democràtica referma el seu compromís amb l’educació i la difusió del coneixement històric a través de diverses iniciatives dirigides als centres educatius i el seu col·lectiu. «Una novetat d’enguany que també respon a la qualitat del treball que desenvolupem, és la formació al professorat que fem a través de jornades i conferències, que ells després poden explicar als seus alumnes amb més coneixements i experiència».

Una de les propostes que va adreçada només als docents i son organitzades pel Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès (CRP) és la jornada de Memòria democràcia: memòria i educació del dissabte 31 de maig durant tot el dia a l’Antiga Presó provincial de Tarragona. A més, el programa inclou propostes per als estudiants com l’obra de teatre Memòries oblidades, dirigida als instituts de la ciutat, per apropar-los als fets històrics des d’una perspectiva didàctica i vivencial.

Lorca i Tarragona

La figura de Federico García Lorca i el seu pas per Tarragona, estaran marcats en aquest programa, amb dos actes principals que son el divendres 11 d’abril a les 19h a l’Antiga Audiència, on amb motiu del Dia dels Valors Republicans, es durà a terme un acte institucional, amb la intervenció d’Ian Gibson, hispanista, especialista en història contemporània espanyola i reconegut, entre altres estudis, per la biografia sobre Federico García Lorca, i farà una conferència magistral al respecte.

Ja el dimarts 9 de setembre a les 19h, amb l’impuls de la comissió de Programes de Memòria Democràtica, s’estrenarà al Teatre Tarragona el documental Roma pura. Loca a Tarragona (1935), amb guió de Joana Zapata.