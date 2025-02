Ematsa inicia les obres de renovació de la xarxa d'abastament a Torreforta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dilluns, 24 de febrer, Ematsa inicia les obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Tortosa, al barri de Torreforta. Els treballs, que tenen un pressupost de 900.000 euros, contemplen la renovació d'un quilòmetre de xarxa i tenen una durada prevista d'11 mesos.

Les tasques que es duran a terme inclouen la demolició del paviment, excavacions i rases per a la renovació de la xarxa d'abastament, muntatge de canonada, connexions hidràuliques i renovació d'escomeses d'aigua potable. Posteriorment, es procedirà a la reposició del paviment.

Durant l'execució de les obres es produiran afectacions al trànsit, amb talls parcials de circulació de vehicles i l'anul·lació temporal de places d'aparcament. S'habilitaran circuits alternatius per facilitar la mobilitat dels vianants a la zona.

Per realitzar les connexions hidràuliques serà necessari efectuar talls puntuals en el subministrament d'aigua. Per estar informat d'aquests talls programats, Ematsa posa a disposició de la ciutadania un servei gratuït d'alertes per correu electrònic. Els veïns poden activar aquest servei a través de l'Oficina Virtual o trucant al telèfon gratuït d'atenció al client 900 550 555.

Els treballs es desenvoluparan en dues fases per minimitzar les afectacions als veïns i comerciants de la zona.