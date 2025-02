Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Encara queden un parell de dies per l’arrencada del Carnaval, però ahir semblava que la festa s’havia avançat. Els carrers de Tarragona es van omplir de música i gresca, mentre un grup d’universitaris, sempre disposats a combinar festa i reivindicació, recorrien la ciutat amb una missió clara: mantenir viva la flama del català.

El Correllengua universitari, en la seva primera edició, arribava a la ciutat després d’haver sortit dilluns des de Lleida. Avui, la flama passarà per Girona i finalment demà serà rebuda a Barcelona. La iniciativa, impulsada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, reclama defensar l’ús de la llengua catalana a les aules, especialment als màsters, on aquest no arriba al 40%.

A Tarragona, la jornada va començar a les 12 h al Campus Sescelades, on un pilar dels Pataquers i la lectura del manifest van donar el tret de sortida al recorregut. Un trajecte que finalitzaria a les 14 h al Campus Catalunya, amb una aturada prèvia al Camp de Mart, on la xaranga Pujats de To esperava als corredors per acompanyar-los durant l’últim tram. A mesura que s’apropava l’hora, més estudiants arribaven a les portes del parc per donar la benvinguda als seus companys.

«El català és una llengua minoritzada, que no és el mateix que minoritària, i és molt important donar-li visibilitat. No podem perdre la nostra cultura», explicava la Núria Sainz, alumna de segon de Filologia Catalana. Els estudiants del seu curs, explicava, han col·laborat amb l’organització de l’activitat a Tarragona, que ha anat a càrrec, sobretot, de l’alumnat de quart. «Som un grup molt petit, però també molt comunitari», apuntava. Un fet que es va fer evident en el moment en què els corredors arribaven, sense alè però amb un gran somriure, al Camp de Mart. Allà el grup va aprofitar el moment per tornar a encendre una flama que, tot i haver-se apagat durant el camí, mai havia deixat de cremar.

La torxa, en mà de la Laia Ventura, va recuperar el seu foc, i després d’una merescuda estona de celebració, la comitiva va reprendre la marxa. «Poder celebrar el Correllengua per primera vegada aquí, a la nostra ciutat i a la nostra universitat és molt emocionant», assegurava Ventura, estudiant de quart de Filologia Catalana. Malgrat l’esforç, la jove no havia perdut l’energia, ballant i cantant al ritme de la xaranga mentre animava als seus companys. «Tarragona és una ciutat de pujades i baixades, i en alguns moments ens hem replantejat corre moltes coses», admetia entre riures. No obstant això, afirmava «les ganes i la motivació» van predominar durant el recorregut. «Veure el Camp de Mart ple de música i ambient ens ha animat a córrer amb fins i tot més ganes», afegia el seu company, l’Oriol Veciana.

Finalment, el Correllengua culminava la seva etapa tarragonina al Campus Catalunya, on l’esperava una gimcana i un vermut popular. Abans, però, la plaça universitària acollia una darrera lectura del manifest. «Volem que la llengua catalana es mantingui viva i forta. No diguem que és complicat, actuem! No diguem que és impossible, fem-ho possible!», concloïa Veciana sobre l’escenari.