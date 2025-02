Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona estudia posar en marxa un pla d’inversió per a la substitució progressiva de les peces de les escales mecàniques del carrer Vapor. El pressupost, amb el qual les parts es renovaran periòdicament, encara s’està estudiant.

A més, el consistori també treballa en un lot específic dins del contracte de manteniment de la ciutat, el qual es destinarà íntegrament al de les escales. «Es tracta d’un treball i material molt especialitzat que molt poques empreses ofereixen», assenyalen fonts municipals. Amb aquestes mesures, es busca reduir les freqüents avaries de la infraestructura, que sovint són motiu de queixa entre els veïns que en fan ús diari.

Les escales mecàniques, que es van posar en marxa el març de 2010, es van instal·lar mitjançant un pressupost de més de 2 milions d’euros i l’objectiu de facilitar la connexió entre els carrers Vapor i Zamenhof i millorar l’accessibilitat a la Part Baixa.

No obstant això, les recurrents aturades que pateixen els diferents trams, afirmen els usuaris, converteixen aquests 24 metres de desnivell en «una odissea». «És més estrany trobar un dia en què funcionin totes les escales que no pas el contrari. I si són les de baixada encara, però quan són les de pujada ja és una altra història», assegura la Isabel Merino, veïna del carrer Sevilla.

«Des del meu balcó es veuen les escales i et puc assegurar que de vegades han estat diversos dies sense funcionar. I quan les arreglen, tres dies després tornen a fallar. I de les del pas soterrani de la plaça dels Carros ja millor no parlar-ne. No recordo la darrera vegada que les vaig veure en marxa», etziba.

La Maria Solé, que viu al carrer del Mar, hi està d’acord. «El manteniment és pèssim. No només perquè s’espatllin tan sovint, sinó perquè a més fan fàstic», lamenta, assenyalant la brutícia acumulada entre les baranes. Aquesta situació, explica, s’estèn a les escales convencionals que es troben situades al costat de les mecàniques.

«Se suposa que són l’alternativa però prefereixo evitar-la. És una zona molt amagada, que sobretot a l’hivern queda molt fosca. Hi ha gent bevent, fumant, i fins i tot persones que dormen allà. Fa una mica de por», admet Solé.

Per la Cristina García aquestes escales tampoc són una opció, ja que porta a la seva filla en cotxet. «Quan no funcionen he de marxar i fer el tomb per pujar per les escales mecàniques del Palau de Congressos. Aquestes no acostumen a fallar tant, i quan ho fan utilitzo l’ascensor. Aquí no n’hi ha», explica.

Per la seva banda, L’AV del barri del Port insisteix en la importància de la infraestructura, però es mostra esperançada per les noves mesures. «És un tram molt transitat i molt necessari per als veïns, així que esperem que aquesta problemàtica es remeï», afirma Mari Carmen Puig, presidenta de l’associació.

La situació a la plaça dels Carros, en canvi, els desespera. «Vivim al costat del mar, però és com si visquéssim d’esquena. Al barri hi ha molta gent gran, així com usuaris amb cotxets o problemes de mobilitat, necessitem aquest pas», lamenta.

Per què s’espatllen?

Aquesta és probablement una de les preguntes que els usuaris es fan amb més freqüència. Aquesta té diverses explicacions. La darrera incidència greu, que va deixar les escales completament aturades, la va portar la pluja torrencial de la DANA del passat novembre.

Aquesta, expliquen des de l’Ajuntament, va deixar els fossars inundats d’aigua, que va haver de ser drenada i va danyar el sistema elèctric i el control remot. Després de les darreres reparacions de desembre, apunta el consistori, les escales funcionen amb normalitat, tot i que es poden aturar momentàniament quan «salta algun sensor».

A més, informen, sovint són víctimes d’actes vandàlics, com la destrucció de passamans i altres components, així com d’un ús inadequat, ja que «alguns usuaris l’usen com a muntacàrregues», i el pes excessiu fa que es malmetin. El manteniment de les escales, asseguren, es compleix, però «s’ha de tenir en compte que tenen molt d’ús i estan molt exposades».