Es traspassa una mítica pizzeria de Tarragona

L’emblemàtica pizzeria Sedassos, ubicada a la plaça dels Sedassos, número 9, de Tarragona, es traspassa després de més d’una dècada d’activitat a la ciutat. Aquesta pizzeria es va fer coneguda per ser una de les primeres en oferir a la ciutat la innovadora 'pizza al tall’, una modalitat que ràpidament es va posar de moda entre els tarragonins.

La pizzeria Sedassos es va convertir en un punt de referència per a aquells que buscaven un tros de pizza i beguda a preus assequibles, ja fos per a gaudir al local o per emportar. Al llarg dels anys, ha aconseguit una gran popularitat, especialment durant els dies festius a la ciutat, com Santa Magí i Santa Tecla, quan es formaven llargues cues per aconseguir un dels seus famosos trossos.

De fet, al mateix local ja es pot veure el cartell d’'En traspàs', fet que marca el final d’una etapa en aquesta pizzeria tan popular entre els tarragonins després de més de 10 anys de servei.