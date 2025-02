El Port de Tarragona, banc de proves d’un bacteri capaç de biodegradar plàstics al mar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Port Tarragona serà l’agent facilitador de dues idees innovadores seleccionades en la convocatòria d’ajuts del fons Ports 4.0, convocada per Puertos del Estado per a impulsar el talent emprenedor en l’ecosistema logístic i portuari. Cadascuna d’aquestes dues idees rebrà 15.000 euros per a fer proves que permetin determinar si tenen recorregut i poden esdevenir un projecte, negoci o solució innovadora amb recorregut empresarial.

Una de les idees seleccionades està relacionada amb l’eliminació sostenible de plàstics presents a l’aigua mitjançant bacteris, mentre que la segona estudiarà la creació d’una plataforma de bessó digital (digital twin) per a la millora de la gestió de les operacions marítimes i serveis portuaris.

Les dues idees seleccionades per a estudiar-se al Port de Tarragona han estat seleccionades d’entre 80 candidatures admeses. En aquesta tercera edició de la convocatòria del fons Ports 4.0 en la modalitat Idees —que finança projectes en el seu estadi més inicial— s’han seleccionat 47 propostes que rebran, en total, 750.000 euros. Les propostes se centren en àrees com l’eficiència logística, l’automatització i la digitalització, la sostenibilitat i la seguretat.

Les idees seleccionades

«MICROWORLD_PORTS» és una de les dues idees seleccionades. Ha estat presentada per EURECAT amb la col·laboració de la Universitat de Turku (Finlàndia), de la Tokyo Medical and Dental University (Japó) i de la Tohoku University (Japó). L’objectiu d’aquesta idea és la identificació de ceps bacterians capaços de biodegradar plàstics (microplàstics i nanoplàstics). Les proves es duran a terme al Port de Tarragona i a la costa adjacent.

La segona de les idees seleccionades és «Plataforma Bessó Digital per a Operacions Marítimes i Serveis Portuaris» presentada per les empreses MC Valnera i Kayzten Analytics. Se centra en el desenvolupament d’una plataforma de software que habiliti un planificador tipus bessó digital per millorar l’eficiència de les operacions marítimes i els serveis portuaris, basats en tècniques d’anàlisi de dades i d’optimització de processos i simulació d’escenaris.