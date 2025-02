La ciutat de Tarragona no podrà gaudir enguany de la seva tradicional festa electrònica de Carnaval. L’organitzador de l’esdeveniment, Sensoria Grup, ha comunicat que «no se’ls ha permès» organitzar l’acte previst per a l’1 de març de 2025, fet que ha generat decepció entre els seus seguidors.

«Ens trobem en una situació on no veiem, ara per ara, cap senyal de voluntat ni de suport per part de l’administració local per tal que Tarragona continuï gaudint d’aquesta oferta cultural i musical», va lamentar Sensoria Grup en un escrit compartit a les seves xarxes socials.

Sensoria ha esdevingut, des de la seva creació el 2022, un referent de l’escena electrònica a la província. Gràcies al suport del públic, han aconseguit portar produccions cada vegada més professionals, mantenint l’accés gratuït i obert a tothom. L’esdeveniment de Carnaval era una de les cites més esperades pels seus seguidors.

Una recollida de signatures

Tot i aquesta aturada, el grup Sensoria ha deixat clar que no es dona per vençut i continuarà treballant per impulsar el projecte. Per aquest motiu, han posat en marxa una recollida de signatures. «Necessitem el vostre suport per a demostrar a l’Ajuntament que volem mantenir la ciutat amb vida, música i opcions per la seva població!», expressen.