Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat d’urgència un nou contracte per a la gestió de les aus urbanes a la ciutat. El consistori ho fa per a garantir la salubritat pública, ja que la superpoblació de coloms «pot arribar a causar un problema de salut pública», tal com s’indica a l’informe justificatiu del contracte.

Des del 2021, l’Ajuntament ha contractat la mateixa empresa per aquest servei i el contracte ha acabat aquest mes. Ara, Tarragona busca canviar d’estratègia i aconseguir passar dels 7.000 coloms per km2, que s’han comptabilitzat en alguns barris i que suposa la densitat més alta registrada a Catalunya, a uns 2.500 per km2, «la densitat a assolir com a conseqüència d’un pla científicament ben dissenyat».

El nou contracte, que se signarà fins al 2027, canviarà lleugerament el procediment de control i captura d’aus urbanes a la ciutat. Fins ara, l’Ajuntament disposava de 56 gàbies de captura per a coloms, que estaven fixes al mateix lloc. Amb la nova empresa, s’instal·laran 20 elements de captura que s’aniran canviant de lloc. Pel que fa als estornells, es continuaran utilitzant equips de crits d’alarma, tot i que els pròxims anys es repartiran per diferents punts de la ciutat i la seva activació estarà regulada.

Més enllà de les mesures més captivadores, el contracte, que es divideix en tres lots, contempla altres accions per a millorar la situació amb les aus. El primer lot estarà destinat a gestionar els coloms, tudons, tórtores turques, cotorretes argentines, gavians i gavines, s’ha licitat amb un preu de 279.269,16 euros, amb IVA. A part de les mesures contra els coloms, l’adjudicatari haurà de fer fins a 20 actuacions anuals de dispersió de tudons i tórtores. A més, farà fins a deu captures de nius de cotorra anuals en aquells punts que generin molèsties.

10 trucades anuals per gavines ferides

Per últim, al lot 1, l’adjudicatari haurà de recollir del carrer els exemplars de gavians argentats, gavines o similars que es trobin ferits o amb incapacitat de volar. L’Ajuntament de Tarragona rep deu peticions telefòniques a l’any per aquest motiu.

El lot 2 del contracte és el dedicat al servei de control i foragitat d’estornells. Aquestes aus arriben a la ciutat entre els mesos d’octubre a febrer o març i l’acumulació dels seus excrements pot generar problemes de salubritat. El consistori considera que «cal anar dirigint els estols cap a l’arbrat situat fora del nucli urbà o en punts on no generin afectacions».

Més enllà de la instal·lació dels altaveus, l’adjudicatari d’aquest lot haurà de fer actuacions en propietats privades amb una presència d’estornells que tinguin afectació a la via pública. Aquest lot té un preu de licitació de 48.161,04 euros, amb IVA.

Analítiques a les escoles

El lot 3 del contracte és el del servei de desratització, desinsectació i desinfecció ambiental. L’empresa concessionària haurà de fer dues analítiques ambientals a l’any a les escoles de la ciutat. A més a més, farà un tractament mensual de desratització i desinsectació als centres educatius. De forma bimestral, ho farà als centres cívics i llars de jubilats, i de forma trimestral, a teatres i equipaments culturals de la ciutat. El preu de licitació d’aquest contracte és de 118.231,86 euros, amb IVA.

Col·laboració amb el Port

Aquestes mesures tindran una gestió «coordinada i integrada» amb el Port de Tarragona. Tal com explica l’Ajuntament, el Port «juga un paper fonamental» en proporcionar grans quantitats de menjar als coloms. L’empresa adjudicatària es reunirà periòdicament amb l’Autoritat Portuària. Per la seva banda, el Port està estudiant internament quines mesures pot aplicar al seu recinte per a millorar la situació amb les aus, tot i que encara no s’han concretat.

18 emissors de crits contra estornells en 9 punts de la ciutat

Mitjançant el nou contracte, l’Ajuntament instal·larà divuit altaveus en nou punts diferents de la ciutat. L’objectiu serà espantar els estornells i intentar que es dirigeixin fora del nucli urbà. Els altaveus tindran una potència de 30 W i emetran diferents sons d’alarma, com crits d’aus rapinyaires.



L’horari d’activació d’aquests altaveus, que s’instal·laran a l’arbrat de la via pública, serà de 17.30 a 19 h, tot i que aquest horari pot canviar. Durant 5 o 10 minuts s’emetran sons i s’aniran fent pauses en aquesta franja horària.



Aquest sistema estarà actiu de l’1 d’octubre al 30 d’abril, durant la temporada d’estada d’aquestes aus migratòries a Tarragona. A la ciutat arriben estols molt nombrosos d’estornells que se situen en arbrats de fulla perenne i generen molèsties de brutícia a la via pública i als vehicles aparcats per la ciutat.



El sistema d’altaveus es considera el més adient per minimitzar les molèsties dels veïns. L’empresa haurà de realitzar visites de seguiment setmanals durant els primers dos mesos i durant l’últim mes de servei.