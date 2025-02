Entrades exhaurides a dos dels tres passis de la Disfressa d’Or de Tarragona

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La 25a edició de la Disfressa d’Or no ha penjat, encara, el cartell d’entrades esgotades. La gala, que enguany retorna al Recinte Firal, se celebrarà aquest diumenge i ho farà en tres passis diferents. Mentre que les localitats per les sessions de la tarda i del vespre ja es troben exhaurides, la matinal encara disposa de 369 espais disponibles.

Els tiquets, que es van posar a la venda el dia 20 de gener, tenen un preu de 18 euros (+1,80 € de gestió) i es poden adquirir al web tarragonamusicfestival.com. De moment, les butaques buides se situen, sobretot, a les pistes 5 i 6 d’aquest primer passi, que arrencarà a les 12 hores. Així i tot, fonts municipals asseguren que la sessió es mantindrà, encetant així la celebració del Carnaval de la ciutat.

Enguany la Disfressa d’Or abandonarà el seu escenari habitual, a la Tarraco Arena, i retornarà al Recinte Firal en una gala d’aniversari que comptarà amb «la participació de personatges emblemàtics i records emotius d’aquest quart de segle». A més, en aquesta edició el primer premi passarà de 800 a 1.200 €, mentre que el segon guardó creixerà de 500 a 800 €.

L’esdeveniment se celebrarà en tres sessions diferents amb l’objectiu d’igualar l’aforament de la Tarraco Arena, d’unes 3.000 persones. D’aquesta manera, s’han posat a disposició 1.000 localitats per passi. El segon tindrà lloc a les 17 hores, mentre que el darrer s’iniciarà a les 20.30 hores. Serà únicament en aquest on es realitzarà la lectura del veredicte final.

Un nou espai pel 2026?

El canvi d’ubicació de l’acte va ser causat per la manca de disponibilitat de la Tarraco Arena, que ja es trobava llogada per aquesta mateixa data. No obstant això, aquesta mudança temporal ha posat sobre la taula la possibilitat d’un nou trasllat de cara a l’any vinent.

Una de les opcions contemplades és el Palau d’Esports, que ja va ser considerat enguany, però finalment va resultar descartat, ja que tampoc es trobava disponible. La decisió, asseguren des de l’Ajuntament, es prendrà conjuntament amb les comparses.