La cònsol general de la Xina s'interessa pels projectes del Port de Tarragona

Una delegació del consolat de la Xina a Barcelona ha visitat el Port de Tarragona per reforçar vincles i interessar-se per projectes que el port té en marxa, com la zona d'activitats logístiques (ZAL) i la Terminal Guadalajara-Marchamalo.

Segons informa el port en un comunicat, aquesta trobada s'emmarca en la seva estratègia d'internacionalització per obrir-se a nous mercats i donar a conèixer «les potencialitats que ofereix com a hub logístic».

El director de Desenvolupament Corporatiu i internacionalització el Port de Tarragona, Joan Basora, ha destacat el paper com a «principal port petroquímic de tota la regió mediterrània» i ha posat l'accent en l'estratègia de diversificació de trànsits.

Segons el port, la cònsol general de la Xina, Meng Yuhong, s'ha mostrat interessada en la ZAL, un espai que ja està en la seva recta final i que permetrà atreure inversions en sectors emergents de la nova economia, com la implantació d'empreses vinculades al vehicle elèctric, els semiconductors o les bateries.

La delegació xinesa també ha conegut de primera mà les oportunitats de la Terminal Guadalajara-Marchamalo, que ja està en la recta final de la seva construcció.