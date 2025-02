Moment de l'entrega de l'ajuda a la Dra. Matilde Rodríguez Chacón, responsable del grup DIBIOMEC a l’IISPV per part de l'AECC.AECC

L'Associació Contra el Càncer a Tarragona ha atorgat una ajuda de 150.000 euros per investigar el càncer que es desenvoluparà a Tarragona. La dotació es destinarà al projecte de Dra. Matilde Rodríguez Chacón, responsable del grup DIBIOMEC a l’Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili en Tarragona (IISPV-CERCA), Unitat d’Investigació de l’ Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

El suport al projecte de la Dra. Matilde Rodríguez Chacón consta d’una dotació econòmica de 150.000 € i tindrà una durada de tres anys. Aquest projecte està centrat en crear una nova eina que permeti predir el càncer de pròstata agressiu, basant-se en com la informació genètica continguda en les vesícules alliberades pel greix al voltant de la pròstata afecta al tumor. Aquesta investigació podria millorar significativament el pronòstic de tumors agressius permetent tractaments més primerencs i precisos per als pacients.

Enguany és el tercer consecutiu que s'atorga un ajut a un projecte de recerca a Tarragona. En total, s’atorguen 150.000 € atorgats en una ajuda que s'adjudica amb l'objectiu d'impulsar la investigació oncològica a la província de Tarragona, i contribuir a augmentar la supervivència mitjana de les persones amb càncer al 70% per 2030 i apropar els resultats de recerca als pacients. Actualment, l'Associació Contra el Càncer a Tarragona compta amb entorn de 600.000 € destinats a projectes de recerca oncològica a la província.

En l’acte, Fede Adan, president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, ha posat de manifest la importància d’impulsar la investigació en càncer i posar el focus en que esdevingui una prioritat per a tota la societat, incloent-hi governs, empreses i institucions. A la vegada, ha destacat «el compromís de l’entitat amb recerca oncològica i amb les investigadores i investigadors de la província, per tal de donar solucions a les necessitats de metges i pacients, així com el nostre compromís en continuar finançant i donant visibilitat a la investigació oncològica que es realitza a territori».