L’Ajuntament de Tarragona redefineix el barri projectat al sector de Pou Boronat

L’Ajuntament de Tarragona vol tirar endavant el nou barri projectat a l’àmbit de Pou Boronat, però redefinint la proposta que havia plantejat la Generalitat de Catalunya en un principi.

De fet, el consistori ja ha demanat a l’administració catalana que desclassifiqui «parcialment» aquesta zona com a Àrea Residencial Estratègica (ARE). I és que el consistori aposta per desenvolupar només el sector sud d’aquest terreny de més de 37 hectàrees, per la banda més propera a l’autovia A-7.

El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, assenyala que la voluntat del govern municipal és urbanitzar només «la meitat de la superfície». Segons el pla director urbanístic del Camp de Tarragona que va redactar la Generalitat va gairebé dues dècades, es preveia la creació de 1.832 habitatges, dels quals 964 havien de ser de protecció oficial.

Ara, des del consistori, proposen la construcció de només 1.278 pisos, la qual cosa suposaria una reducció del 30% respecte a la proposta inicial. En aquest cas, 752 serien de protecció oficial.

L’any 2009, la Generalitat va aprovar dotze plans directors urbanístics on es contemplava el desenvolupament de cent Àrees Residencials Estratègiques arreu del territori.

D’aquesta manera, es pretenia impulsar sectors de creixement que ajudessin a incrementar el parc d’habitatge públic. En total, es va planejar la construcció de més de 90.000 pisos nous a tota Catalunya, el 50% dels quals serien de protecció oficial. A la ciutat de Tarragona, es va preveure l’ARE Pou Boronat i l’ARE Sant Salvador.

Respecte a aquest últim, l’Ajuntament ha demanat que sigui desclassificat com a sector residencial. Cal recordar que s’havia previst la construcció d’uns 1.100 habitatges en una superfície de 23 hectàrees que es troba a cavall entre el barri tarragoní de Sant Salvador i el municipi dels Pallaresos.

García Latorre apunta que no existeix gran interès perquè s’urbanitzi aquest sector, que queda en una zona «apartada» i, de moment, aposten per catalogar-lo com a «sòl no urbanitzable».

En el cas de Pou Boronat, el consistori vol que es construeixi només en el sector sud i es tramiti com un pla parcial urbanístic més. El conseller assegura que «la figura de l’ARE ja no té sentit, perquè la nova normativa estatal ja contempla reserves d’habitatge protegit».

Així, l’àmbit de Pou Boronat, que limita amb l’A-7, l’N-240 i el riu Francolí, es desenvoluparà com a PPU-30. «Ha estat redefinit, reduint-se respecte a l’ARE», apunten fonts municipals.

A més, es planteja que el projecte inclogui «una intervenció a l’A-7 com a càrrega urbanística», tot i que encara s’ha d’acabar de confirmar. El govern defensa que és clau crear «passos de ciutat» a banda i banda de l’autovia. Igualment, consideren que aquest nou barri, situat a prop de l’Hospital Joan XXIII i del Campus Sescelades de la URV, pot ajudar a cohesionar més el centre amb la zona nord.

Dissolució del Consorci

El passat 28 de gener, la Generalitat va ratificar l’acord de dissolució del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de l’ARE Pou Boronat, que va ser constituït l’any 2010, perquè «havia estat completament inactiu i no es preveia que es desenvolupés l’àrea residencial en un futur immediat».

Per aquest motiu, els consorciats —l’Ajuntament de Tarragona i Incasòl— van decidir extingir un instrument que havia de servir per a urbanitzar un sector que havia de combinar usos residencials i comercials, i tenir equipaments bàsics.