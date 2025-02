El Museu d’Història de Tarragona organitza dues activitats a l'exterior

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oferta d’activitats del Museu d’Història de Tarragona inicia aquest 2025 amb Històries Amagades: ruta pel Pont del Diable el segon diumenge 9 de març, i Un passeig modernista per gaudir el dia 16 de març. La primera activitat es tracta d’una ruta a peu per descobrir l’aqüeducte de Tàrraco: la seva història, el seu ús en època romana, els aspectes constructius, el pas del temps i les intervencions arqueològiques dutes a terme.

L’activitat té un preu de 5 € amb una ruta circular, d’una duració de tres hores i té una dificultat mitjana-baixa. Tot i això, cal venir preparats per anar d’excursió: aigua, esmorzar, protecció solar i un calçat adequat. Aquesta activitat també està pensada per gaudir-la amb les mascotes, però cal que aquestes vagin degudament lligades. La compra d’entrades d’aquesta activitat es pot en aquest ENLLAÇ.

D’altra banda, Un passeig modernista per gaudir es tracta d’una ruta urbana per endinsar-te a la Tarragona Modernista de finals del segle XIX i principis del segle XX. Una passejada d’una hora i mitja per conèixer alguns dels edificis més rellevants del modernisme tarragoní. L’activitat té un preu de 5 €.

En acabar, l’especialista Olívia Merelo, explicarà curiositats sobre l’arquitectura modernista i els seus protagonistes. La visita finalitzarà al Passeig Arqueològic amb un tast de vermut Yzaguirre. Per comprar les entrades es pot fer a través d’aquest ENLLAÇ.

Les activitats, que compten amb la col·laboració de Nemesis Arqueologia i Vermut Yzaguirre, són en català i les entrades estan disponibles al web de venda d’entrades de l’Ajuntament de Tarragona.