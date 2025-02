Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) considera essencial formar part del debat sobre qualsevol canvi en el transport públic de la ciutat i demana a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) «més transparència i comunicació amb les entitats veïnals».

La federació veïnal celebra que es treballi per millorar el servei i garantir-ne la viabilitat futura, però adverteix que «aquestes millores no han d'anar en detriment de cap línia de bus i que una reducció de freqüències seria inacceptable, i confiem que no es produirà».

Des de la FAVT també creuen necessari que tant la federació com les associacions veïnals puguin ser partícips de l'estudi de línies de transport que s'ha estat elaborant durant els últims mesos: «No volem assabentar-nos dels resultats per la premsa, sinó que esperem que se'ns tingui en compte durant el procés, abans de prendre decisions importants», assenyalen.

D'altra banda, la federació considera «imprescindible» no només renovar la flota d'autobusos, sinó també ampliar-la per atendre una demanda que no para de créixer. Per això, insten l'Ajuntament a continuar apostant per un transport públic de qualitat, sostenible i adaptat a les necessitats dels tarragonins.