Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) instal·larà quatre noves fonts en diferents punts de la via pública de la ciutat. Com a empresa responsable de la distribució d’aigua als municipis de Tarragona, la Canonja, els Pallaresos i el Catllar, Ematsa vol fer confiança en la qualitat sanitària de l’aigua del’aixeta i promoure’n el consum habitual.

«La companyia és conscient que una de les vies per facilitar l’accés a l’aigua de l’aixeta, tant de la ciutadania com de les persones que visiten la ciutat de Tarragona, són les fonts instal·lades a la via pública», s’explica en l’informe justificatiu del projecte.

També és sabut que una de les reticències envers el consum d’aigua d’aixeta són la seva duresa i sabor, intrínsecs al seu origen, així com el lleuger regust de clor resultat del seu procés de desinfecció.

«Amb les noves fonts es pretén augmentar el consum d’aigua d’aixeta i oferir a la ciutadania una opció molt més econòmica i sostenible que el consum d’aigua envasada», exposen.

D’altra banda, i després dels múltiples episodis de vandalisme soferts amb el primer model instal·lat, Ematsa va decidir substituir el primer model adquirit per un que fes més complicat que aquest equipament es malmetés amb tanta freqüència i es va buscar una font que, per la seva forma, material de construcció i estructura, dissuadís de la «temptació de vandalitzar-la».

Amb aquesta idea, la font ubicada al passeig de les Palmeres fou substituïda per una de disseny més robust amb estructura d’acer inoxidable, sense aixetes ni polsadors; amb un únic dispensador d’aigua per omplir ampolles i sense cap element que sobresurti del cos principal.

35.000 euros

Amb tot, l’empresa d’aigua pública destinarà uns 35.000 euros per a instal·lar les quatre noves fonts. Tarragona disposa d’una trentena de fonts que es troben a la via pública repartides per tot el municipi i que Ematsa s’encarrega de garantir-ne el correcte funcionament.

A més, el Laboratori de la companyia d’aigües realitza el control de la qualitat sanitària de l’aigua, una informació que es troba disponible al Portal de Dades Obertes de l’Ajuntament de Tarragona.

Obres de millora

Recentment, la companyia d’aigües ha treballat a l’avinguda Catalunya en les obres de renovació i nou traçat de la xarxa d’abastament a la Part Alta. Es tracta de la segona fase del projecte, un cop renovada la xarxa al passeig Torroja. L’adequació facilitarà la interconnexió de les xarxes de subministrament de la ciutat i aportarà una major resiliència al sistema per garantir el servei essencial d’aigua.

També, el passat desembre, es va actuar a la Part Baixa, on es va renovar la canonada de subministrament d’aigua potable dels carrers Castaños i Smith. Al mateix temps, també es va ampliar la xarxa de sensors en línia per disposar de més dades en continu del funcionament de la xarxa d’abastament i clavegueram de la ciutat. Així, la companyia disposa d’un nou punt de control del nivell d’inundació.