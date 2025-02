Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona van portar a terme divendres passat un dispositiu conjunt al barri de Campclar contra la venda de substàncies estupefaents en la via pública i per diverses infraccions contra les ordenances municipals.

Durant l’operatiu es van detenir dos homes per delictes contra la salut pública i un altre individu per atemptat contra els agents de l’autoritat. A banda, es van identificar a 12 persones, es van intervenir 112 paperines amb monodosis d’haixix, 450 euros de bitllet fraccionat i es va posar una denúncia per tinença de substància estupefaent.

També es van identificar tres persones que portaven diverses caderneres (espècie protegida per la llei), algunes sense anellar. Per aquest motiu, es va citar als identificats a la comissaria de la Guàrdia Urbana perquè presentin la documentació relacionada amb els animals i en cas que no ho facin, se’ls denunciarà.

Per part dels Mossos d’Esquadra, en aquest operatiu hi han participat agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) tant uniformats com de paisà, la unitat ARRO, i de la Guàrdia Urbana, la Unitat de Medi Ambient (UMA) i patrulles de la Unitat de Policia de Proximitat (UPP).