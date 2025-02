Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Tarragona ha jutjat aquest divendres un home per robar violentament i agredir dos menors a la fira d’Abril del barri de Bonavista de Tarragona el 2023. Fiscalia li demana 17 anys i 11 mesos de presó per diversos delictes de robatori amb violència amb ús d’instrument perillós, de lesions en grau de temptativa i d’agressió sexual i la seva defensa reclama l’absolució.

Segons han explicat agents policials, es van trobar les dues víctimes molt nervioses després que un grup d’unes vuit persones els robessin. Un d’ells va intentar agredir amb una destral a un dels menors mentre que un altre jove va tocar el cul i els pits de la noia. L’acusat ha negat la seva participació en els fets i ha declarat que la policia el va apallissar.

En la seva declaració, l’investigat ha assegurat que el menor jutjat per aquesta causa va anar corrents cap a ell el dia dels fets, el 30 d’abril de 2023, i que aquest li va explicar que havia tingut «problemes» amb el menor agredit. Després ha dit que va marxar cap a una zona boscosa, propera a la fira, per beure cerveses. «Quan em vaig girar, un policia em va donar un cop de puny a l’ull, vaig caure a terra, em van posar les esposes i em van pegar», ha declarat.

El processat, que només ha respost les preguntes del seu advocat, ha argumentat que va guardar el telèfon mòbil del menor ja jutjat perquè aquest anava begut. «Li vaig guardar perquè no li prenguessin, anava borratxo», ha comentat. A més, ha afegit que no va llençar el telèfon quan el van detenir, sinó que el portava a la butxaca.

En la sessió d’aquest divendres també han declarat les víctimes, que ho han fet a porta tancada, els perits i els agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra que van participar en l’actuació policial. Els testimonis han explicat que l’acusat és conegut pels cossos policials perquè acumula antecedents per altres delictes. «El coneixem perquè tenia robatoris amb força i violents, va tenir una temporada bastant activa», ha declarat un d’ells.

Els agents han detallat que el processat va fugir quan va veure l’arribada de les patrulles policials a la fira i que durant la fugida va llençar dos objectes. També han assegurat que les víctimes estaven «molt nervioses i alterades» i que el van identificar. «Ens van dir que els acabaven de robar el mòbil i que a la noia li havien tocat el cul, tenia els ulls plorosos, i també ens vam dir que eren un grup de set o vuit persones», ha asseverat una agent de la Guàrdia Urbana.

Prop de 18 anys de presó

Fiscalia demana cinc i tres anys de presó per dos delictes de robatori amb violència amb ús d’instrument perillós, un d’ells en grau de temptativa. Així mateix, sol·licita vuit anys de presó per un delicte d’agressió sexual i un any i onze mesos per un delicte de lesions en grau de temptativa. En total, el ministeri públic fa una petició de disset anys i onze mesos de presó. Inicialment, sol·licitava 24 anys i onze mesos, però ha retirat un delicte de robatori amb violència, ja que no s’ha acreditat una tercera víctima.

L’acusació particular, exercida per la Generalitat, ha fet la mateixa petició que el fiscal. En canvi, la defensa del processat n’ha sol·licitat l’absolució. Ha al·legat que ha «quedat desvirtuada» la presumpció d’innocència i ha assegurat que cap de les tres víctimes ha incriminat el seu client en les seves declaracions fetes en aquesta jornada. Finalment, el judici ha quedat vist per sentència.