L’accés a la duana del moll de Llevant quedarà tallat a partir de dilluns 17 de febrer i fins al 3 de març per obres. Durant aquest període, s’ha habilitat com a accés i sortida alternativa la duana del moll de Reus. Així mateix, s’ha instal·lat cartellera informativa en diverses ubicacions per a informar del tancament d’aquest accés i de les alternatives.

L’actuació que es durà a terme en aquest punt millorarà el paviment i la via fèrria que passa per la duana del moll de Llevant. Concretament, s’aixecaran i s’instal·larà de nou un tram de via en placa en l’encreuament amb el vial de circulació d’entrada i sortida per aquesta duana.

Aquest treballs formen part del l’acció continuada de millora de les infraestructures portuàries que realitza l’Autoritat Portuària de Tarragona amb l’objectiu d’oferir les millors condicions de treballs a les empreses i usuaris de les seves instal·lacions. La millora de les línies fèrries dins del domini públic portuari respon a l’impuls del transport de mercaderies per ferrocarril per millorar l’eficiència i la competitivitat logístiques alhora que es descarbonitzen les activitats portuàries.