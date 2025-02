Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Junta de Personal de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha denunciat que la crisi de l'aparcament als voltants del centre hospitalari ha assolit «nivells crítics, afectant tant els treballadors com els usuaris dels centres sanitaris de la zona».

En un comunicat expliquen que des del 2020 l’edificació de diversos terrenys al voltant del parc sanitari va precipitar la desaparició d’espais d’estacionament, els quals «no s'han compensat per cap altra infraestructura pública ni privada». Des d’aleshores s'han eliminat aproximadament unes 300 places.

Aquestes reduccions han convertit la tasca de trobar aparcament en una «odissea diària», ja que l'oferta de places és clarament insuficient davant les necessitats d’usuàries i personal dels centres sanitaris, així com la resta de ciutadania.

A tot això, recentment l'Ajuntament de Tarragona convertir les poques places restants en aparcaments de pagament, pintant-les de blau i verd, fet que va suposar un cost econòmic afegit per als afectats. La mesura va generar crítiques per part de treballadors i usuaris, que consideren que es prioritza el benefici econòmic per sobre de les necessitats de la comunitat.

Al maig de 2024 representants sindicals de diversos col·lectius es van reunir amb l'Alcaldia per buscar solucions, conscients que la situació empitjoraria al gener de 2025 a causa del tancament de l'aparcament de treballadors (amb capacitat per a 300 vehicles). Aquesta trobada va finalitzar amb el compromís de l'Ajuntament a repintar 600 places de color taronja, destinades a l’estacionament regulat però més assequible i de durada diària enlloc d’horària.

Però la realitat ha sigut ben diferent, ja que aquest mes de febrer, coincidint amb el tancament del pàrquing de personal, les places s'han tornat a repintar de verd, fet que ha revifat el conflicte.

El passat 3 de febrer de 2025, la Junta de Personal del Joan XXIII va sol·licitar una reunió urgent amb l'Alcaldia per abordar aquesta problemàtica però la resposta va ser negativa. Segons expliquen, des del consistoir se'ls va manifestar que «la seva preocupació és atendre les necessitats d’estacionament de les comunitats de veïnes», fet que les pròpies associacions de veïnes ha contradit en premsa.

La Junta de Personal ha manifestat la seva ferma intenció de no quedar-se de braços plegats i si es necessari, emprendre accions de protesta.