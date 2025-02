Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En la darrera reunió capitular, celebrada el passat 27 de gener, va ser reelegit com a Degà-president del Capítol de la Santa Església Catedral Basílica de Tarragona, metropolitana i Primada de les Espanyes, per un període de dos anys, Mn Joan Miquel de Rivas Alarcón. L'arquebisbe Joan Planellas ha signat el seu nomenament amb data de l'11 de febrer.

El Dr. Joan Miquel de Rivas ha manifestat que aquesta reelecció és «una mostra de confiança que em fan els meus germans capitulars» i, «a la vegada -ha afegit-, és un estímul per tirar endavant aquest servei en un Any Jubilar que esperem sigui portaveu d'esperança». El degà del Capítol de la catedral ha fet seves les paraules que els va adreçar l'arquebisbe Joan en l'homilia de la missa de la Solemnitat de Sant Fructuós -el passat 21 de gener-, quan va recordar que «la finalitat del capítol és, sobretot, pastoral», raó per la qual havia nomenat 10 nous canonges a l'inici d'aquest Any Jubilar de l'Esperança: «per servir els creients i els pelegrins que passin per la catedral, perquè siguin tractats com el mateix Crist».

El Dr. Planellas va dir, fent referència als 23 canonges que conformen el Capítol de la catedral, que «tot fidel i pelegrí que arribi a la catedral buscant l'esperança la trobi, i que pugui sentir el vostre escalf».

Mn. Joan Miquel de Rivas Alarcón (La Canonja, 1973) va rebre l'ordenació sacerdotal l'any 1999 i després dels seus estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP), es va llicenciar en Teologia Sistemàtica a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma on, posteriorment, va obtenir el grau de Doctor en Teologia. Va cursar un màster en dret canònic sobre «el matrimoni i els processos judicials» a la Pontifícia Universitat Salamanca. És membre dels professors de Teologia Fonamental d’Espanya. Ha participat en cursos d’actualització canònica a la Universitat de la Santa Croce de Roma i al Tribunal de la Rota Romana. Actualment és professor estable i vicedirector de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP) i encarregat de les Escoles de Formació de les Unitats Pastorals (UPA). És membre del Consell Presbiteral de Tarragona i Defensor del Vincle Adjunt del Tribunal Metropolità de l'arquebisbat. És rector in solidum i moderador de les parròquies de l’Assumpció, Crist Rei, Sant Joan Baptista de Reus i Sant Vicenç de Castellvell.